Le prochain Call of Duty sortira fin octobre

Call of Duty: Modern Warfare II mettra en scène la force opérationnelle 141, une unité élite de soldats américains, qui doit se rendre en Colombie afin d’y affronter un cartel de la drogue.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le jeu renoue avec trois personnages précédemment vus dans l'univers CoD : Simon Ghost Riley, John Soap MacTavish et Kyle Gaz Garrick. Le commando est complété par un nouveau venu, le colonel Alejandro Vargas, un membre des forces spéciales mexicaines.

Aucune information concernant la jouabilité n’a été fournie pour le moment.

À noter que Call of Duty: Modern Warfare II est la suite de Call of Duty: Modern Warfare, le titre le plus populaire de la série, et non une nouvelle version de Call of Duty: Modern Warfare 2, sorti en 2009.