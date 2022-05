Deux œuvres numériques se partagent le grand honneur aux Prix Numix

L’expérience immersive L’infini et l’installation interactive Rue des poètes ont remporté ex aequo le Grand Prix lors des 13 es Prix Numix, récompenses qui célèbrent l’excellence en créativité numérique. En tout, 31 productions, dont sept provenant hors des frontières du Québec, ont été primées mardi soir lors d’un gala qui s’est déroulé à l’Olympia de Montréal.

C’est la première fois que le jury des Prix Numix, une compétition annuelle lancée en 2010 par l’organisme sans but lucratif XN Québec, remet sa plus haute distinction à deux œuvres distinctes.

Présenté l’été dernier à Arsenal Art contemporain, à Montréal, L’infini invitait le public à visiter la Station spatiale internationale (SSI) au moyen d’un casque de réalité virtuelle.

Cette exposition déambulatoire créée par Felix & Paul Studios et Studio PHI a bénéficié des images tournées par dix astronautes de la SSI – dont le Québécois David St-Jacques – qui étaient munis de caméras spéciales.

L’autre lauréat du Grand Prix, Rue des poètes, se déploie sous la forme d’une structure arborescente installée dans le hall de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, à Montréal.

On y trouve sept cabanes à oiseaux qui abritent autant de voix de poètes québécois : Joséphine Bacon, Virginie Beauregard D., France Cayouette, Patrice Desbiens, André Duhaime, Kristina Gauthier-Landry et Claude Paré.

Cette œuvre réalisée dans le cadre de la 22e édition du Festival de la Poésie de Montréal, en collaboration avec La boîte interactive, est destinée à un public familial et s’expérimente à l’aide d’un téléphone intelligent.

Ces deux productions d’exception méritent toutes les deux qu’on souligne leurs qualités d’ouverture, d’accessibilité et d’émotion , a indiqué XN Québec par voie de communiqué.

Deux balados de Radio-Canada OHdio ont notamment été saluées aux Prix Numix. D'où je viens : le rap d'ici, animé par Olivier Boisvert-Magnen et Olivier Arbour-Masse, explore les racines de la culture hip-hop dans les régions de Montréal et de Québec.

Convictions, une création des journalistes Brigitte Noël, Jeff Yates et Simon Coutu, s’intéresse quant à lui aux mouvements contestataires, en particulier aux personnes s’opposant aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 et aux adeptes de la théorie conspirationniste QAnon.

Le Prix Hommage a été décerné à Roger Parent, président-fondateur de Thinkwell Montréal, un studio de création d'expériences immersives et interactives. L’artiste multidisciplinaire (il est aussi sculpteur, photographe et scénographe) a collaboré à plus de 5000 spectacles en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.