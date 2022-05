LCF : les Roughriders gardent espoir malgré le rejet de l’entente de principe

Le représentant syndical des joueurs des Roughriders, Brett Lauther affirme qu’il s’attendait personnellement que cette offre soit acceptée et que le prolongement des négociations n’est pas une situation idéale.

« Je ne vais pas mentir, c’est une situation vraiment difficile et nos partisans se retrouvent pris entre deux feux. »

Mardi, la LCFLigue canadienne de football a soumis une nouvelle offre aux joueurs qui prévoit une augmentation du plafond salarial et un boni de ratification. Ces derniers auront jusqu’à jeudi minuit pour accepter cette offre.

Selon Brett Lauther, le délai pour trouver un terrain d’entente entre la LCFLigue canadienne de football et les joueurs de football commence à être préoccupant.

L’entraîneur des Roughriders, Craig Dickinson, affirme que malgré tout, les joueurs des Roughriders gardent le moral et que l'entraînement se passe bien.

« Nous sommes tous en attente, mais nous allons de l’avant. Nous essayons de communiquer avec les joueurs de la meilleure façon possible et je suis sûr que nous serons informés sur la situation actuelle par nos patrons. »

Le copropriétaire du bar Lancaster Tap House à Regina, Tim Rogers affirme qu’il était anxieux après l’annonce du rejet de l’entente de principe entre la LCFLigue canadienne de football et l' AJLCFAssociation des joueurs de la Ligue canadienne de football .

Il soutient que son entreprise dépend des rassemblements des partisans des Roughriders pour regarder des matchs dans son bar.

« Nous avons besoin que les choses retournent à la normale pour notre entreprise et chaque obstacle que nous rencontrons, est très frustrant. »

La partisane fransaskoise des Roughriders, Lana Siman estime pour sa part qu’elle a hâte de voir son équipe en compétition, mais dit comprendre les demandes des joueurs auprès de la LCFLigue canadienne de football .

« Je crois clairement que l’entente devrait les servir et ce n’est pas pour servir la Ligue. On veut [les] voir jouer. On a hâte de [les] revoir sur le terrain. Malgré cela il va falloir qu’ils fassent ce qui est le mieux pour eux. »