Les Titans d’Ottawa charment la foule avec une victoire

C’est une belle façon de conquérir les amateurs de balle pour la nouvelle organisation de la Ligue Frontier qui souhaite faire le plein de partisans de baseball dans la capitale après les échecs consécutifs des Lynx, des Rapidz et des Champions.

Les matchs d’ouverture sont toujours excitants. C’est la première année des Titans, alors c’est comme un nouveau départ , a mentionné le gérant de l’équipe, Bobby Brown, avant la rencontre.

Dans un monde idéal, le gérant des Titans d'Ottawa, Bobby Brown, ne cache pas qu'il aimerait savourer la victoire chaque soir. Photo : Radio-Canada

Les Titans croient avoir tout ce qu'il faut pour plaire au public ottavien. La formation est composée de joueurs qui ont de l’expérience dans différentes ligues indépendantes et affiliées, en plus de quelques produits locaux.

Nous voulons montrer que nous pouvons jouer du bon baseball à un haut niveau. Le groupe est excellent et la base de partisans aussi, j’imagine. On espère coller des victoires toute la saison , a souligné le lanceur Dylan Jacober.

Le lanceur des Titans, Dylan Jacober Photo : Radio-Canada

Nous avons toutes les pièces pour gagner. On vise la victoire toute l’année et les séries. Si nous le faisons, la franchise aura du succès.

« Nous avons un bon produit avec de l'effort, de la fébrilité et de l'athlétisme. J’aime cette équipe alors je crois que les gens d’Ottawa vont l’aimer aussi! » — Une citation de Bobby Brown, gérant des Titans

Les Titans ont déjà disputé 11 rencontres cette saison dans la Ligue Frontier. Ils ont remporté six victoires.

Nous avons été dans toutes les rencontres depuis le début de la saison et avons eu une chance de gagner à chaque fois. Les parties se sont parfois décidées en 7e, 8e ou 9e manche. J’aimerais toutes les gagner, mais c’est le baseball , a ajouté Bobby Brown.

Par contre, le gérant a pu savourer la victoire mardi soir. En début de match, Jake Sanford a frappé un double qui a permis de produire le premier point de la soirée.

Jake Sanford, 24 ans, est un ancien espoir des Yankees de New York. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

En troisième manche, AJ Wright s'est amené à la plaque et il a claqué la balle de l'autre côté de la clôture. Il s'agit du premier coup de circuit de l'histoire des Titans à la maison.

Le lanceur Evan Grills, originaire de Whitby, s'est par la suite chargé de réduire au silence l'offensive des Otters, n'accordant aucun point en huit manches. Le releveur Kevin Escorcia a consolidé la victoire en fermant les livres en neuvième et dernière manche.

Chose certaine, Bobby Brown veut s’assurer d’avoir une équipe explosive qui pourra divertir les spectateurs qui vont faire le déplacement au stade du chemin Coventry.

Je suis un gars qui pense beaucoup à l’attaque. C’est toujours dans mes pensées, une seconde nature. J’ai beaucoup de notes en défensive et je me fie à ça. Mais, offensivement, c’est plus naturel. Les gens peuvent s’attendre à du baseball excitant , a dit le gérant, convaincu.

Le dernier match de baseball professionnel dans la capitale s’était joué en septembre 2019 alors que les Champions avaient remporté une victoire de 5 à 4 face aux Capitales de Québec, dans la défunte ligue Can-Am.