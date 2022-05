Traversier de l’île Pelée : avis de grève levé

La section locale 444 du syndicat Unifor et l’employeur Owen Sound Transportation ont conclu un accord de principe couvrant les travailleurs du service de traversier de l'île Pelée.

L'accord a été conclu vendredi dernier. Le syndicat avait alors annoncé l'annulation d’un avis de grève.

L’entente représente un soulagement pour le maire adjoint du canton de Pelée, Dave Dawson.

Une grève serait dévastatrice pour la communauté, non seulement pour les entreprises et les résidents, mais comme c'est le premier grand week-end de l'été, ça aurait été aussi [dévastateur] pour les touristes et les personnes qui prévoient de profiter de Pelée , a déclaré M. Dawson.

Un message sur la page Facebook du canton de Pelée indique que les salaires étaient un enjeu principal des négociations.

Le syndicat indique qu'il annoncera à ses membres plus de détails sur l'accord et les dates de ratification dans les prochains jours.