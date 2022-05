La Fête du lac des Nations annonce sa programmation complète

FouKi, Koriass et Our Lady Peace, entre autres, fouleront la Grande scène Loto-Québec. The Guess Who, les Trois Accords, The Franklin Electric, Matt Holubowski et Bran Van 3000 feront aussi vibrer le parc Jacques-Cartier pendant la semaine.

L’ancien directeur général de l’événement Jean-Pierre Beaudoin, qui signe sa dernière programmation cet été, en a fait l’annonce mardi lors d’une conférence de presse.

Depuis quelques semaines, les organisateurs de l’événement avaient déjà dévoilé d’autres têtes d’affiche qui seront de la partie, dont Hubert Lenoir, Éric Lapointe, Loud, Half Moon Run, Alicia Moffet et le groupe acadien Salebarbes.

Fidèle à sa tradition, la Fête du lac des Nations fait une belle place aux artistes de la région dans sa programmation. Luis Clavis, Amay Laoni, Les Trois Accords et Brigitte Boisjoli seront entre autres de la fête.

Le Sherbrookois Luis Clavis, qui sera présent à la Fête du lac des Nations, a brillé lors du dévoilement de mardi. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Les amateurs d’effets pyrotechniques seront ravis d’apprendre que la compétition de feux d’artifice est également de retour.

Les passeports sont dès maintenant en vente sur le site web de l’événement.

Avant 2020, le festival recevait entre 150 000 et 200 000 visiteurs en moyenne.