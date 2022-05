Surplus de 28 M$ à la Ville de Lévis en 2021

C’est sûr que quand on arrive dans une période de pandémie, les dépenses sont moindres , explique le maire, Gilles Lehouillier. Plus la santé publique nous restreignait, plus on faisait une certaine forme d’économie.

Le télétravail a aussi fait économiser beaucoup d’argent à la Ville. Par exemple, les employés se sont moins déplacés notamment avec les véhicules de la Municipalité.

Quand vous arrêtez toutes les activités… La plupart des centres communautaires étaient fermés. Imaginez-vous, c’est des centaines de personnes qui ne sont pas au travail , lance le maire Lehouillier.

Une croissance exceptionnelle

La Ville de Lévis soutient que la croissance économique de l’année 2021 a aussi généré des gains supplémentaires de 15,9 millions de dollars.

Le maire explique que ce sont principalement des droits de mutation obtenus pour l’octroi de 2500 nouveaux permis d’unités d’habitation sur le territoire de la municipalité qui ont contribué à cette portion du surplus.

L’administration du maire Gilles Lehouillier utilisera ces surplus imprévus pour notamment bonifier les réserves financières de la Ville en lien entre autres avec le déneigement, les assurances et la consommation d’énergie.

Dix millions de dollars seront aussi dépensés pour l’acquisition de terrain, à l’entretien d'infrastructures municipales et à la mise à niveau d’équipement sportif.

Gilles Lehouillier souhaite aussi construire un soccer dôme dans l’est de la Ville et augmenter le nombre de patinoires accessibles à la population.

La Municipalité utilisera 5 millions de dollars pour des projets liés à la qualité de vie et à la diminution de la dette.

En 2020, la Ville de Lévis avait engendré un surplus de 32 millions de dollars.