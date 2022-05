Le maire de London annonce sa retraite de la vie politique

London aura un nouveau maire à partir de l'automne. Le maire Ed Holder a annoncé mardi matin qu'il ne sollicitera pas de second mandat et qu'il se retirera de la vie politique à la fin de son mandat actuel, en octobre.

M. Holder a fait cette annonce mardi après-midi. Il s'était absenté du poste pendant quelques semaines pour se remettre d'une intervention médicale.

L'occasion de servir en tant que maire a vraiment été l'honneur d'une vie. J'ai souvent dit que mon travail est le meilleur que l'on puisse espérer avoir, au service de la plus grande ville du monde , a déclaré M. Holder.

Alors que je me prépare à profiter de la vie après la politique, je suis très fier des réalisations de ce conseil. Ensemble, nous avons fait des investissements historiques pour soutenir les plus vulnérables, ainsi que des changements transformateurs au système de transport en commun de London. Notre économie est la plus forte de tout l'Ontario, et nous sommes parmi les villes qui connaissent la croissance la plus rapide au Canada , a-t-il déclaré.

Par-dessus tout, je demeure très fier des Londoniens. À plusieurs reprises, nous nous sommes rassemblés en tant que communauté comme jamais auparavant dans des moments de grande joie et des moments de tristesse inimaginable.

M. Holder est devenu le 64e maire de London le 1er décembre 2018. Avant cela, il avait été député de London West de 2008 à 2015, et a également été ministre fédéral des sciences et de la technologie.

Ma décision de ne pas solliciter un second mandat de maire intervient après une longue réflexion et des discussions avec ma famille , a déclaré M. Holder. J'ai simplement atteint un point dans ma vie où j'aimerais consacrer plus de temps à d'autres activités, à un rythme plus détendu.

Le dernier jour du mandat du maire Holder sera le 14 novembre 2022.