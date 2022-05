Wendake rejoint le Fonds de la région de la Capitale-Nationale

Les entreprises et les organismes à but non lucratif de Wendake peuvent maintenant bénéficier du Fonds de la région de la Capitale-Nationale.

La communauté huronne-wendat vient donc s'ajouter aux villes de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de L'Ancienne-Lorette qui ont accès au fonds depuis sa création en 2016.

Administré par la Ville de Québec, le Fonds de la région de la Capitale-Nationale vise à soutenir financièrement différentes initiatives entrepreneuriales de la région. Aucune somme n'est spécifiquement consacrée à une ville ou une communauté. Un montant d'environ 134 millions de dollars est accessible, entre 2018 et 2015.

Des projets déjà dans la mire

Pour le Grand chef de la Nation huronne-wendat, Rémy Vincent, cette annonce tombe à point à un moment où les entreprises de la communauté sont aux prises notamment avec une pénurie de main-d'œuvre.

Je pense sincèrement que c’est l’ensemble de la région qui bénéficiera de notre intégration à ce fonds , explique M. Vincent, tout en précisant qu’il y a déjà entre trois et quatre responsables de projets intéressés par le fonds.N

Quant à la Ville de Québec, elle voit d’un bon œil l’ajout de Wendake dans cette enveloppe entrepreneuriale.

Je me réjouis que ce fonds vienne permettre le démarrage d’entreprises également, le virage numérique de certaines entreprises aussi, l’attraction et la rétention de talents , explique Catherine Vallières-Roland, membre du comité exécutif responsable des relations avec les autochtones.

Le gouvernement du Québec, par l’entremise de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, se félicite de pouvoir offrir du concret aux gens de la région.

­ On a beaucoup de discours. On dit qu’on a des volontés d’être inclusif de collaborer et de travailler ensemble pour notre capitale nationale, mais ça se solde par des gestes concrets et ce qu’on annonce aujourd’hui, c’est quelque chose de très concret , explique Mme Guilbault.

Entente ratifiée

Wendake a également annoncé avoir ratifié une entente avec Québec International dans le but d’établir des canaux de communication entre la communauté et l’entreprise.

Le président-directeur général de Québec International, Carl Viel, mentionne vouloir, avec cette entente, assurer la visibilité de la région, soit au Québec, au Canada et à l’international.

Avec la collaboration de Louise Boisvert