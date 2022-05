Margaret Atwood répond à la censure avec une édition imbrûlable de La servante écarlate

Alors que plusieurs personnes s'inquiètent du nombre croissant de livres bannis ou détruits aux États-Unis et au Canada dans les derniers mois , une édition imbrûlable du roman phare de Margaret Atwood, La servante écarlate, est actuellement en vente aux enchères à New York, selon ce que rapporte The Guardian.

L’autrice canadienne de 82 ans a dévoilé l’exemplaire spécial du livre mardi dans une courte vidéo sur YouTube où on la voit tenter d’y mettre le feu avec un lance-flammes.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

À travers les États-Unis et le monde, des livres sont contestés, bannis et même brûlés. Nous avons donc créé une édition spéciale d’un livre qui est régulièrement contesté et banni depuis des décennies , a affirmé la maison d’édition Penguin Random House en présentant l’objet unique.

Imprimée et reliée avec des matériaux ignifuges, cette édition de La servante écarlate est complètement imbrûlable. Le livre a été conçu pour protéger cette histoire vitale et faire office de symbole puissant devant la censure.

Une pointe lancée contre le mouvement antiavortement

Le livre a été mis en vente aux enchères par Sotheby’s, à New York, où les gens pourront faire des offres jusqu’au 7 juin. Tous les profits seront remis à l’organisme Pen America, qui milite pour la liberté d’expression. Mardi avant-midi, le prix s’élevait à 40 000 $ US.

L’initiative de Margaret Atwood et Penguin Random House survient alors que la Cour suprême des États-Unis pourrait bientôt annuler l'arrêt Roe c. Wade, qui protège le droit à l'avortement dans ce pays depuis 50 ans.

[Dans le livre], les servantes sont contraintes à donner naissance à des enfants pour des femmes infertiles issues d’une classe sociale plus élevée. [Les futures mères] sont soumises à des tests médicaux réguliers et deviennent souvent invisibles, considérées seulement pour leurs attributs biologiques , a résumé The Guardian.

Selon l’American Library Association, La servante écarlate est l’un des livres les plus souvent contestés ou bannis dans les écoles américaines.