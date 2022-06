Il n’est pas son jumeau identique ni non identique, mais le jeune Allemand se considère comme le jumeau génétique de Dominic LeBlanc depuis qu’il lui a fait don de ses cellules souches. Tout les sépare : l’âge, la distance et même la personnalité. Pourtant, le ministre et lui se sentent désormais liés pour la vie. Nous vous racontons leur histoire.

Sie haben mir das Leben gerettet und ich werde ihnen für ihre Großzügigkeit auf ewig dankbar sein signifie en français : Vous m’avez sauvé la vie et je vous serai toujours reconnaissant pour votre générosité . Ce sont les premiers mots de la lettre que Dominic LeBlanc a écrite à son donneur de cellules souches.

Jonathan Kehl a grandi dans une famille d'enseignants où le don de soi est une valeur importante. Photo : Radio-Canada / Stéphane Richer

Le ministre a souffert d’un lymphome non hodgkinien, un cancer du sang qui lui a fait craindre le pire.

Il a dû attendre deux ans après sa greffe pour connaître l’identité de son donneur. Un détail lui a immédiatement sauté aux yeux : son jeune âge.

« C’est arrivé dans un courriel de l’hôpital. Il y avait son nom et son adresse. Ce qui m’a frappé, c’est sa date de naissance. Il est né en 2000. Quand il a donné ses cellules souches, il avait à peine 20 ans. » — Une citation de Dominic LeBlanc, ministre fédéral des Affaires gouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Ce jeune homme, c’est Jonathan Kehl. Il habite chez ses parents à Bad Hersfeld, une petite ville d’Allemagne.

Là-bas, toute la famille était soucieuse. Qui était ce mystérieux receveur? Mais surtout, était-il encore en vie?

Lorsque la bonne nouvelle est arrivée, Jonathan raconte que sa mère a immédiatement cherché sur Internet le nom de Dominic LeBlanc.

« J’avais cru que ça ne servirait à rien, mais elle m’a dit qu’il avait un article dédié dans Wikipédia et qu’il était un ministre du Canada. Ça m’a complètement renversé. C’était incroyable. » — Une citation de Jonathan Kehl

Quinze jours à peine après son congé de l'hôpital à la suite de la greffe de cellule souche, Dominic Leblanc était assermenté à titre de président du Conseil privé. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Un profil parfaitement compatible

Toute cette histoire a commencé, pour lui, par un geste presque banal : s’inscrire dans la banque de donneurs. En 2018, il y a eu une campagne à mon école. Les élèves âgés de 16 à 18 ans ont été rassemblés. Comme à peu près tous les autres, je me suis inscrit en donnant un échantillon de mon ADN.

C’est la Dre Sylvie Lachance, du Programme de greffe de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal, qui a choisi le profil de Jonathan dans la banque allemande de donneurs de cellules souches.

Il était parfaitement compatible avec celui de son patient.

Quand on est Canadien, on va souvent faire appel à des donneurs canadiens et américains, ou souvent à des donneurs européens. Chez les donneurs européens, la banque allemande des donneurs non apparentés est formidable pour la profondeur de son typage.

Au Canada, les personnes en santé de 17 à 35 ans (18 à 35 ans au Québec) peuvent s'inscrire sur la liste des donneurs de cellules souches auprès de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec.

Dans le cas de Dominic LeBlanc, le plus délicat n’était pas d'identifier un donneur, mais bien de parvenir à maîtriser sa maladie, très agressive, pour qu’il puisse subir une greffe.

Le ministre LeBlanc se souvient qu’au printemps 2019, il a eu peur en se regardant dans le miroir de la salle de bain de sa chambre d’hôpital à Moncton. J’avais les yeux complètement jaunes. Le lymphome avait affecté son foie.

Il raconte que les médecins de Moncton n'avaient jamais encore été confrontés à un cas comme le sien. Le genre de cancer du sang que j’avais était tellement rare qu’il n’y avait pas énormément d’essais cliniques sur le genre de chimio à administrer. Les médecins de Moncton, avec l’aide des médecins à Montréal, ont essayé littéralement de trouver une recette.

La docteure Lachance croit que Dominic LeBlanc l’a échappé belle.

« On peut dire que sa vie était en danger. On a eu une fenêtre d’opportunité pendant laquelle la maladie a répondu. » — Une citation de Dre Sylvie Lachance, Programme de greffe de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Malgré ses années de métier, la Dre Sylvie Lachance est toujours éblouie de voir des personnes être prêtes à faire des dons comme celui des cellules souches à de purs inconnus. Photo : Radio-Canada / Stéphane Richer

Pendant ce temps, en Allemagne, Jonathan devait se préparer au prélèvement. Pendant quelques jours, il a dû s’injecter un médicament qui stimule la quantité des cellules souches dans son sang, lui qui avait pourtant peur des aiguilles!

De quoi rendre sa mère un peu inquiète. On s’inquiète toujours pour nos enfants, dit-elle. Mais l’engagement de Jonathan n’a jamais été remis en question, puisqu’une vie était en jeu.

Le don de Jonathan alimente encore les conversations au sein de la famille Kehl deux ans après l'opération. Photo : Radio-Canada / Stéphane Richer

Et même sans savoir à qui étaient destinées ses cellules souches, Jonathan se sentait déjà en partie responsable du bien-être du receveur, son futur jumeau génétique .

Maintenant, ils se sentent tous deux liés pour la vie. Ça va même de soi, selon Dominic LeBlanc.

« Évidemment qu’on sera liés pour toujours. Il a fait un geste extraordinaire qui m’a donné une deuxième vie. » — Une citation de Dominic LeBlanc, ministre fédéral