Montréal dévoile sa programmation pour la saison estivale

Le projet comprend notamment la mise en place de plusieurs espaces publics, des rues piétonnes des animations culturelles intérieures et extérieures, la réouverture complète des festivals et des terrasses.

En outre, les Montréalais pourront profiter des expériences sensorielles ré-CRÉATIONMTL, proposées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

On sait comment accueillir la visite, on sait comment animer nos lieux, comment se réapproprier l’espace, comment créer des événements et comment créer de l'ambiance. Et ça, c’est Montréal , s’est enthousiasmée Valérie Plante, lors de l’annonce plus tôt ce matin.

Le projet collaboratif est le résultat d’un partenariat entre le Quartier des spectacles de Montréal centre-ville, de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, de Tourisme Montréal et de la Ville de Montréal.

Les huit expériences créatives sensorielles proposées par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Photo : Facebook / Valérie Plante

Les moments du cœur de l’île s'inscrit dans la relance économie de la ville, qui est déjà en bonne posture, précise la mairesse.

En termes de relance économique, on est au-dessus de Toronto et Vancouver [...] Nous, notre centre-ville n’a jamais arrêté de battre , précise-t-elle.

L’industrie touristique se dit optimiste

L’été 2022 s’annonce bien plus favorable que l’année dernière pour l’industrie touristique.

On parle de 75 % à 80 % d’achalandage, ce qui est deux fois plus que l'an passé. On a le rétablissement des liaisons aériennes à 85 % de la part d’Air Canada et Air Transat , a précisé Yves Lalumière, président et directeur général de Tourisme Montréal.

On constate déjà une augmentation du tourisme en provenance des États-Unis et de la France avec respectivement environ 58 000 et 30 000 sièges en avion réservés par semaine, a-t-il souligné.

Retour sur Métro Métro

La mairesse Valérie Plante en a profité pour s'exprimer sur les difficultés de gestion de foule qu'ont connues les organisateurs du festival Métro Métro cette fin de semaine.

Elle s’est dite troublée notamment de voir les images de personnes renversant des barrières de sécurité pour accéder au festival sans payer.

Elle demande aux organisateurs de prendre leurs responsabilités et de revoir les erreurs qu’ils ont commises.

On s’attend, comme Ville, à voir les plus hauts standards en termes de gestion de festivaliers , a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Benoit Chapdelaine