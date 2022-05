Les sœurs Boulay annoncent leur 4e album avec Les lumières dans le ciel

Stéphanie et Mélanie Boulay décrivent la nouvelle chanson comme leur plus dansante à vie , mais aussi leur plus sombrement existentielle . Le titre s’éloigne du piano et des guitares qui meublent les albums précédents du duo avec un son pop et électronique assumé.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Au mois de septembre 2020, Les sœurs Boulay avaient annoncé qu’elles prenaient une pause d’une durée indéterminée afin de se reposer et de prendre du recul.

Les derniers mois, ponctués par les vagues de dénonciations et les crises au sein de nos anciennes équipes, ont eu raison de notre santé physique et mentale , écrivaient-elles alors, s’étant récemment dissociées de l’étiquette Dare To Care – maintenant Bravo musique – dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle visant Bernard Adamus.

Cette pause professionnelle coïncidait également avec la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 au Québec, une période qui nous a paralysés dans le silence et la solitude , explique le duo, qui n'a lancé qu'une seule chanson, Antigone, depuis la sortie de son dernier album, en 2019.

Cette époque [...] a presque fait mourir notre métier et notre amour pour lui, mais elle est aussi devenue un espace fécond de liberté créative, de quête identitaire et artistique, de beauté, même.

Le titre Les lumières dans le ciel a été enregistré en compagnie de l’auteur-compositeur et réalisateur montréalais Connor Seidel, avec qui Les sœurs Boulay ont travaillé sur l’album collectif 1969, qui rend hommage au folk des années 60 et 70.