À Winnipeg, la bibliothèque Cornish rouvre enfin ses portes

Construite en 1915, la bibliothèque Cornish est l’une des plus anciennes de Winnipeg. Elle sert de nombreux francophones qui habitent dans Wolseley, West Broadway, ou encore le Village Osborne et elle avait subi d’importants travaux de rénovation d'un montant de 3,47 millions de dollars, entre 2018 et 2021.

La bibliothèque était ainsi restée fermée aux visiteurs pendant trois ans.

Le 11 mai 2021, à la fin du projet de rénovation, elle a pu de nouveau accueillir des lecteurs. Cependant, le 9 janvier dernier, un problème dans le système d’aération et de chauffage causé par de la glace avait forcé Winnipeg à refermer les portes fraîchement ouvertes de la bibliothèque.

La pièce défectueuse coûtait 10 000 $ à remplacer, incluant l’installation, selon un responsable interrogé à l’époque. La ville faisait également face à d’importants retards de livraison, notamment à cause des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement dus à la COVID-19.

L’absence de chauffage pouvait être compensée avec des installations temporaires permettant de protéger l’intérieur de la bibliothèque, mais ce chauffage n’était pas suffisant pour accueillir des visiteurs.

La pièce finalement installée, les Winnipegois pourront enfin accéder aux ouvrages contenus dans la bibliothèque Cornish, située en plein cœur du quartier Wolseley.