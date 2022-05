Inondations : le Nord-Ouest de l’Ontario pourrait connaître un répit

Après un printemps fort en précipitations et en inondations, le Nord-Ouest de l’Ontario pourrait connaître un certain répit, puisque les conditions météorologiques sont appelées à changer au cours des prochains jours.

Selon Peter Kimbell, météorologue pour Environnement Canada, le système dépressionnaire qui est la cause des précipitations dans la région devrait se déplacer au cours des prochains jours.

On parle d’une dépression qui devrait se déplacer vers le Nord-Est de l’Ontario, soit vers Timmins et Sudbury au cours des prochains jours , indique-t-il.

M. Kimbell affirme que, malgré la persistance de certains risques d’averses à Red Lake, Kenora, Dryden et Sioux Lookout dans les prochains jours, cela ne veut pas dire qu'il s'agira de précipitations abondantes.

Je crois que c’est une prévision pessimiste, parce que la dépression qui cause ces précipitations est en direction du nord-est plutôt que du nord-ouest , explique-t-il.

En date de mardi, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts avait toujours en place un avertissement d’inondations pour les régions de Thunder Bay, Dryden et Fort Frances.

Une veille d’inondation est en vigueur pour les régions de Kenora, Sioux Lookout et Red Lake.

Environ 100 évacués de la Première Nation de Grassy Narrows, située entre Kenora et Red Lake, se sont rendus à Thunder Bay mardi afin de fuir les crues printanières.

Ces régions sont les seules qui sont présentement à risque d’inondation dans le Nord de l’Ontario.

Kenora reste aux aguets

Ça fait presque deux semaines que Kenora a déclaré l’état d’urgence. Certains résidents qui ont été évacués du secteur près du lac des Bois ou de la rivière Winnipeg commencent à retrouver leur domicile.

Nous avons pu rouvrir la deuxième zone d’évacuation vendredi dernier et ramener les gens à la maison. Ça nous a permis de faire des travaux routiers sur la portion sud de la rue East Melick , relate le chef des services d’incendie de la Municipalité, Kent Readman.

Les travaux se poursuivront pour encore cinq à six jours, durant lesquels la Ville priorisera l’élévation des routes afin de permettre aux autres évacués de retourner chez eux. Elle continuera également de surveiller les cours d'eau et son système d’égout.

Le niveau de l’eau est pas mal stable. Ça monte et ça descend d’un pouce ou deux s’il y a de la pluie ou non. Mais on n’a pas encore remarqué de changement quant au niveau de l’eau sur les routes. L’eau dans notre système continue de monter dans certains secteurs , poursuit-il.

Les partenaires de la Municipalité surveillent surtout les routes au nord de la route de contournement qui traversent le centre-ville, puisqu’elles peuvent être inondées facilement.

Sioux Lookout ne peut que survivre

Plus à l’est, la communauté de Sioux Lookout est en manque de place pour héberger les résidents évacués en raison des inondations. Le maire Doug Lawrence n’a pas vu de telles crues depuis les années 1960 et s’attend à atteindre le pic d’ici deux semaines.

C’est difficile de dire si ça ralentit ou non. Lorsque nous avons reçu des averses importantes la semaine dernière, le niveau de l’eau a augmenté. Mais maintenant, il n’y a pas de pluie. C’est un problème de bassin qui se déverse. On reçoit plus d’eau dans nos lacs que ce qui sort , dit-il.

Trente personnes ont été déplacées par l’inondation, dont une qui a été secourue d’urgence de sa résidence. Selon le maire, le déplacement des évacués touche également les gens qui ont besoin d’obtenir des soins médicaux à Sioux Lookout.

Il y a des hôpitaux ici qui doivent être gérés par les résidents pour les patients. Ils sont souvent pleins et ça déborde jusque dans les hôtels. Ces chambres d’hôtel ne sont plus disponibles en raison de la pression causée par les personnes qui ont dû évacuer , affirme M. Lawrence.

Il dit espérer que la province désigne la région de Sioux Lookout comme inondée afin d’avoir accès à plus de soutien.

Avec les informations de Christophe Simard, de Francis Beaudry et de CBC