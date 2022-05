Plusieurs cas de grippe aviaire confirmés chez des fous de Bassan aux Îles-de-la-Madeleine

Le maire des Îles, Jonathan Lapierre, affirme s'être fait confirmer l'information par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) mardi après-midi.

Le matin même, il avait pourtant reçu une information selon laquelle les premières analyses révélaient que la grippe aviaire n'était pas en cause dans la mortalité des fous de Bassan.

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'a pas donné suite à nos demandes répétées à ce sujet.

Après la confirmation d'un premier cas de grippe aviaire en Gaspésie, la possibilité que les fous de Bassan en soient infectés en inquiétait plusieurs aux Îles.

Par ailleurs, pendant que les analyses sont menées en laboratoire, les carcasses s'accumulent sur les plages de l'archipel. Le maire attend toujours qu'un ministère puisse lui confirmer qui est responsable de la gestion de ces oiseaux contaminés.

Ça dépasse largement notre mission de base à la Municipalité. On ne peut pas envoyer des employés parcourir 300 km de plage à la recherche d'oiseaux morts sans savoir de quoi il en retourne et surtout, comment en disposer , souligne M. Lapierre.

« Ça relève de qui directement? Qui va se charger de faire un suivi sur la nature des décès et la gestion de ces oiseaux-là? On a lancé des appels dans à peu près tous les ministères, tous les organismes paragouvernementaux, on leur pose les mêmes questions, mais on attend des réponses. »