Une application pour guider les touristes de passage au Lac-Saint-Jean

En téléchargeant l’application Explore Lac-Saint-Jean, les utilisateurs pourront bénéficier de conseils de la part d’un personnage virtuel bien au fait des attraits touristiques à découvrir.

L’initiative provient de la division Tourisme de la Corporation d'innovation et développement Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), qui a investi 56 000 $ pour le développement du projet.

Lysane Fortin, conseillère en communication marketing à la division tourisme à la Corporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL), a procédé au lancement. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

L’utilisation d’une application mobile guidée par un personnage en réalité augmentée pour l’accueil touristique au Québec est une première. La division Tourisme a su s’adapter aux nouvelles réalités des visiteurs et d’être à l’avant-garde du numérique , a déclaré la mairesse d’Alma et présidente de la CIDALCorporation d'innovation et développement Alma-Lac-Saint-Jean-Est , Sylvie Beaumont.