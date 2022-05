COVID-19 : 5 morts, mais la baisse des hospitalisations se poursuit

Le médecin hygiéniste en chef adjoint, le Dr Yves Léger, souligne que cette diminution des indicateurs que la province surveille - les hospitalisations, les patients aux soins intensifs et les décès - est observée depuis trois semaines déjà.

Si on regarde la tendance, ça nous indique certainement qu’on est sur la pente descendante de cette cinquième vague à ce moment ici , dit-il.

Selon les données fournies par la province, 27 personnes sont hospitalisées en raison du virus, huit de moins que la semaine dernière. Deux patients se trouvent aux soins intensifs, comparativement à quatre la semaine dernière.

Cinq personnes supplémentaires ont perdu la vie, pour un bilan de 416 décès depuis le début de la pandémie.

Le nombre de nouveaux cas confirmés par des tests PCR et des tests de dépistage rapide est aussi à la baisse.

Yves Léger reconnaît que cet indicateur est souvent une sous-estimation de la présence du virus dans les communautés, car les personnes qui reçoivent un résultat positif de COVID-19 par un test rapide doivent le déclarer elles-mêmes.

Difficile de prévoir la prochaine vague

Selon le Dr Léger, il est difficile de prévoir quand une nouvelle vague de COVID-19 frappera la province et il faut donc rester vigilant. La santé publique s’attend à autre vague du virus probablement au début de l’automne .