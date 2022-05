Une saison de tempête plus active que la moyenne dans l’Atlantique

Le météorologue Bob Robichaud a présenté les prévisions du centre d'Halifax, mardi.

Les analyses du centre canadien et de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aux États-Unis montrent que l’on devrait voir se former de 14 à 21 tempêtes nommables du 1er juin au 30 novembre.

De ce nombre, de six à 10 devraient être des ouragans, alors que de trois à six ouragans seront majeurs.

L'ouragan Dorian a causé des pannes d'électricité majeures et des dommages matériels importants en Nouvelle-Écosse en septembre 2019. Photo : Reuters / John Morris

Sont qualifiés de majeurs les ouragans de catégorie 3 et plus sur l’échelle de Saffir-Simpson. On parle alors de vents de 178 à 209 km/h qui causent des dommages dévastateurs.

Un ouragan de catégorie 4 comprend des vents de 210 à 249 km/h et provoque des dommages extrêmes, selon l’échelle.

Si cette mégatempête atteint la catégorie 5, on parle alors de vents de plus de 250 km/h et des dégâts catastrophiques.

Des conditions météorologiques actives

Nous avons les mêmes conditions que pendant les autres saisons actives , a constaté le météorologue Bob Robichaud.

Le Centre canadien de prévention des ouragans a noté une température de l’eau dans l’océan Atlantique plus chaude que la normale, avant même que la saison des ouragans débute.

Un autre facteur est la présence du courant La Niña qui refroidit l’eau dans l’océan Pacifique et qui réduit le cisaillement des vents en haute altitude au-dessus de l’océan Atlantique.

« Les ouragans aiment les environnements sans cisaillement. » — Une citation de Bob Robichaud, météorologue du Centre canadien de prévention des ouragans

Pendant la saison de 2021, 21 tempêtes, dont sept ouragans, ont pris naissance dans l’océan Atlantique Nord. C’était la troisième saison la plus active, après celle de 2005 avec 28 tempêtes et celle de 2020 avec 31 tempêtes.

Avec deux ouragans de catégorie 3 et deux de catégorie 4, ces dépressions majeures ont fait plus de 95 milliards de dollars en dégâts matériels et au-delà de 150 morts et disparus.

L’ouragan Ida

À elle seule, Ida a causé 80 milliards de dollars en dommages à Cuba, en Louisiane et le long de la côte jusqu’en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Elle a tellement été importante que son nom a été retiré de la liste de noms donnés aux tempêtes, liste qui revient tous les six ans.

L’ouragan Larry a frappé Terre-Neuve-et-Labrador en septembre.

Le Centre canadien de prévision des ouragans et la NOAA avaient prédit de 13 à 20 tempêtes et de sept à neuf ouragans, dont jusqu’à cinq majeurs (catégorie 3 et plus).

En 2020, les services météorologiques ont enregistré un record de 31 tempêtes, dont 14 ouragans, avec cinq de catégorie 4. Elles ont fait plus de 43 milliards de dollars en dommages (14 milliards $ pour Laura) et coûté la vie à plus de 400 personnes (plus de 200 morts avec Eta).

Les deux organisations météorologiques avaient sous-évalué le potentiel des eaux de l’océan Atlantique. Elle prévoyait de 19 à 25 tempêtes et de sept à 11 ouragans, dont jusqu’à six majeurs.

De 1991 à 2020, on note une moyenne de 14,4 tempêtes, de 7,2 ouragans avec 3,2 majeurs. Ces données sont à la hausse en comparaison avec les moyennes de 1981 à 2010 (12,1 tempêtes, 6,4 ouragans, dont 2,7 majeurs).