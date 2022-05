Tempête : « J’ai travaillé toute la fin de semaine », soutient France Bélisle

J’ai travaillé toute la fin de semaine , a-t-elle déclaré, au cours d’un point de presse organisé sur l’heure du midi.

« Ce n’est pas parce que la mairesse est à son chalet qu’elle est assise sur son divan et qu’elle ne joue pas son rôle de mairesse. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

France Bélisle a soutenu que son premier réflexe, après la tempête, a été de retourner en ville, mais que c’était impossible puisque tous les chemins étaient encombrés par des débris.

C’était sûrement la meilleure chose que je reste là-bas, parce que j’avais de l’électricité, alors que dans mon domicile en ville je n’en avais pas. Ça m’a permis d’être active , a-t-elle déclaré.

Son rôle de mairesse, a-t-elle tenu à préciser, est de s’assurer que la Ville de Gatineau déploie toutes les ressources nécessaires sur le terrain pour venir en aide aux citoyens. À ce chapitre, elle dit avoir été à la hauteur, même à distance.

Si on a besoin de moi pour accorder des autorisations, il faut que je sois disponible pour les accorder. Et, c’est ce que j’ai fait , a-t-elle laissé tomber, chiffres statistiques à l’appui.

France Bélisle a indiqué que le centre 311 a reçu un nombre important d’appels pour des arbres tombés sur des propriétés publiques (112 requêtes) et des propriétés privées (112 requêtes), pour des feux de circulation déficients et des poteaux endommagés.

Le Service des travaux publics a répondu à plusieurs demandes pour libérer des voies de circulation et des parcs, dit-elle.

La tempête à Gatineau quelques chiffres : 300 appels reçus au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), « au plus fort de la tempête »;

appels reçus au Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), « au plus fort de la tempête »; 1300 appels au centre d’urgence 311, entre 15 h et minuit;

appels au centre d’urgence 311, entre 15 h et minuit; 180 déplacements de policiers

déplacements de policiers 120 déplacements des agents du Service d’incendie

La mairesse a profité de son point de presse pour annoncer qu’un nouveau centre d’urgence a ouvert ses portes dans le secteur Buckingham, mardi, à 13 h. Le Centre aquatique Lucien-Houle (580-A, rue Maclaren E.) permettra aux citoyens de prendre une douche et de recharger leurs outils électroniques.

Une employée d'Hydro-Québec tente de rétablir le courant suite à la récente tempête à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Une gestion efficace?

Jusqu’à ce jour, 4386 clients d’Hydro-Québec sur le territoire de Gatineau sont toujours privés d’électricité. En Outaouais, plus de 25 000 citoyens demeurent dans le noir.

Plusieurs résidents ont reproché à la mairesse de ne pas avoir été présente sur le terrain et d’avoir privilégié des communications à travers son compte Twitter.

À l’heure où les citoyens n’ont pas accès à des [appareils] électroniques, les réseaux sociaux demeurent une prise de parole pertinente , a-t-elle plaidé.

« Pour n’importe qui en situation d’urgence, ce n’est jamais suffisant et ça je le comprends très bien. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

France Bélisle croit que sa gestion de la situation a été adéquate, estimant que la Ville a été capable de fournir tous les services de base à ses citoyens, malgré les pannes d'électricité et les dégâts causés par la tempête.

Elle a tenu à rappeler que son administration s’occupe en même temps de pannes de courant et d’un réservoir qui déborde , faisant ainsi allusion aux inondations qui menacent la municipalité. Ça n’excuse et [ça ne] justifie rien, mais ça explique un certain nombre de choses , a-t-elle dit.

France Bélisle promet la tenue d’un bilan pour évaluer la réponse de la Ville à la suite de la tempête.