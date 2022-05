Pourquoi est-il important d’analyser les eaux usées et de détecter des sous-variants?

Chrystal Landgraff note que le virus ne cesse d’évoluer depuis le début de la pandémie et souligne le développement des variants et des lignées virales qui sont plus transmissibles.

Elle affirme que l’analyse des eaux usées permet de surveiller la transmission du virus au niveau communautaire et d’aider le public à prendre des décisions essentielles.

« Nous produisons de l’information qui avise le public des variants qui se trouvent dans leurs communautés. Ils peuvent donc prendre des décisions personnelles comme s’ils doivent porter leurs masques durant un concert ou un match de hockey. » — Une citation de Chrystal Landgraff, chercheuse au Laboratoire national de microbiologie (LNM)

Chrystal Landgraff affirme que pour l’instant, c’est la présence du sous-variant BA.2 qui se fait le plus ressentir à travers la planète, mais que les chercheurs gardent l'œil ouvert après la détection d’autres sous-variants comme BA.3, BA.4 et BA.5.

Une forte présence du sous-variant BA.2 a aussi été détectée dans les eaux usées à travers la Saskatchewan.Cependant, des échantillons prélevés des eaux usées de Saskatoon le 8 mai dernier démontrent la présence de variants non identifiables.

Les chercheurs de l’Université de la Saskatchewan qui sont responsables de ces prélèvements ont envoyé ces échantillons au LNMLaboratoire national de microbiologie dans l’espoir d’identifier ces lignées virales.

Avec les informations de David Shield