La fonction de voyage dans le temps de Google Street View arrive sur mobile

En mai 2007, Google publiait les premières images des rues de San Francisco, de New York, de Las Vegas, de Miami et de Denver sur Street View. Quinze ans plus tard, l’entreprise propose de revisiter le passé sur les appareils mobiles à l’occasion de l’anniversaire de son populaire outil.

Ainsi, en affichant un lieu sur son téléphone intelligent dans Street View, il est maintenant possible d’observer les images hébergées par Google depuis 2007. Pour ce faire, il faut appuyer sur la phrase Voir plus de dates sur l’application mobile de Google Maps.

L’objectif du géant technologique est de permettre aux gens d’observer comment le monde a évolué depuis le lancement de son outil en 2007, une initiative de Larry Page, cofondateur du groupe américain.

Le campus californien de Google a par ailleurs été le premier lieu à avoir été exploré par une voiture photo, une camionnette empruntée du service de sécurité pour l’occasion.

15 ans d’images

Depuis le lancement de Street View, les voitures de Google ont parcouru plus de 10 millions de kilomètres, soit l’équivalent de quelque 400 tours du monde, afin de capturer plus de 220 milliards d’images d’un bout à l’autre de la planète.

Dans le palmarès des 10 pays les plus visités avec l’outil, Google place en tête l'Indonésie, devant les États-Unis et le Japon, la France arrivant au neuvième rang, devancée en Europe par l'Espagne et l'Italie.

Les trois endroits les plus visités sur Street View au cours de la dernière année sont le Burj Khalifa aux Émirats arabes unis, le plus haut bâtiment au monde, la tour Eiffel en France et le Taj Mahal en Inde.

Le Taj Mahal fait parti des monuments les plus visités sur Google Street View. Photo : Google

Les endroits les plus fréquentés en mode Street View au Canada Le site de l'écrasement de l'avion Miss Piggy, Manitoba

CN Tower, Ontario

Horseshoe Falls, Niagara Falls, Ontario

Place du Canada, Colombie- Britannique

Casa Loma, Ontario

L’entreprise a également révélé de nouvelles collections de photos intérieures et extérieures de différents lieux emblématiques à travers le monde. Les pyramides de Méroé au Soudan, la cathédrale Duomo à Milan, et les Invalides à Paris sont notamment à l’honneur.

La cathédrale Duomo à Milan, en Italie. Photo : Google

Notons que le Canada s’est taillé une place de choix dans les célébrations de Google, qui a publié ses huit images Street View préférées.

Les endroits les plus fréquentés en mode Street View au Québec Point de vue sur le Lac Jacques Cartier

L'aéroport Pierre-Elliott Trudeau

Le Biodôme

La Ronde

Le parc de la Chute-Montmorency

L'Université McGill

L'Oratoire Saint-Joseph

Fairmont Le Château Frontenac

La basilique Notre-Dame

Le stade olympique

Parmi celles-ci, on retrouve une photo  (Nouvelle fenêtre) d’une personne costumée en cheval mangeant une banane au bord d’une route en Colombie-Britannique, aux côtés d’images de la station spatiale internationale et d’otaries au large des îles Galápagos.

La Tour Eiffel de Paris, en France, figure parmi les sites les plus visités sur Google Street View. Photo : Google

Un équipement moins lourd

Google songe aussi à l’avenir : l’entreprise a dévoilé une nouvelle caméra, de la taille d’un chat domestique, qui servira à faciliter la cartographie de zones isolées du globe.

Dès l'année prochaine, le géant californien espère se doter d'un système complet de moins de sept kilogrammes, car les voitures ne sont pas les seuls véhicules utilisés par les caméras de Google Street View.

Selon les endroits parcourus, Google a aussi utilisé des sacs à dos, des bateaux, des mobylettes, des vélos, des motoneiges et même un chameau.