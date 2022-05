COVID-19 : les hospitalisations baissent en Outaouais, stabilité à Ottawa

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) rapporte, mardi, 56 hospitalisations en lien avec la COVID-19 en Outaouais. Lors de son dernier bilan, vendredi, on comptait 63 patients placés dans un établissement de santé pour des complications liées au coronavirus.

Dans son plus récent bilan pandémique, l’ INSPQInstitut national de santé publique du Québec rapporte que 46 cas de plus ont été rapportés dans les trois derniers jours et que 246 cas sont actifs, alors qu’il y en avait 326, vendredi. Ces données demeurent toutefois à considérer avec prudence compte tenu du faible accès aux tests de dépistage de la COVID.

Le nombre de décès ne change pas. Il y a eu 314 morts depuis le début de la pandémie dans la région.

À l’échelle de la province, Québec recense quatre hospitalisations en plus et trois décès supplémentaires, mardi.

Données stables à Ottawa

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, la situation pandémique est stable depuis trois jours. Santé publique Ottawa (SPO) rapporte 11 hospitalisations, mais aucun placement aux soins intensifs, mardi, contre 10 hospitalisations pour une infection active, vendredi.

Le nombre de décès reste le même. Depuis le début de la pandémie, 803 personnes sont mortes des conséquences du coronavirus.

En trois jours, 172 infections de plus ont été recensées, alors qu’Ottawa compte 676 cas actifs sur son territoire. Mais là encore, le manque d’accès au dépistage de la COVID rend ces données moins pertinentes qu’auparavant.

Par ailleurs, SPOSanté publique Ottawa rapporte 26 éclosions sur son territoire.

Huit hospitalisations dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, les autorités sanitaires locales font état de huit hospitalisations. L'état de santé d'aucun patient ne nécessite de soins intenstifs.

En comparaison avec la mise à jour précédente du Bureau de santé de l'est ontarien (BSEO) fournie vendredi, on constate que l'ajout de deux hospitalisations. En revanche, deux patients ont quitté les soins intensifs au cours de la longue fin de semaine.

Il y a 10 éclosions actives sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

En ce qui a trait aux décès, le chiffre demeure à 228 depuis le 18 mai.