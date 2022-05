Les chirurgies d’un jour du Saguenay regroupées à l’hôpital de Jonquière

Le bloc opératoire a été réaménagé au coût de 2,1 M$. Les deux nouvelles salles de chirurgie qui sont utilisées depuis mars ont été présentées aux médias mardi matin en présence de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest. Elle représentait son collègue ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Christian Dubé.

Une salle d’attente et une salle postopératoire ont aussi été rénovées.

La ministre Andrée Laforest accompagnée de Manon Savard, directrice adjointe des services professionnels, volet clinico-administratif au CIUSSS. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le nombre de chirurgies d’un jour à l’hôpital de Jonquière passera entre 7000 à 9000 par année, alors qu’il était de 1500. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean espère ainsi faire diminuer les listes d’attente, alors que plusieurs chirurgies en ophtalmologie seront réalisées à l’hôpital de Jonquière.

Une salle est réservée aux chirurgies ophtalmologiques. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Des salles sont réservées aux chirurgies ophtalmologiques et pour la préparation des patients avant leur chirurgie, de même que pour le suivi post-opératoire.

Juste pour l'accès, c'est beaucoup plus facile, ici, à Jonquière. On parle de plus de 3000 personnes qui vont bénéficier au niveau de l'ophtalmologie, au niveau des cataractes, entre autres. Et ces gens-là, souvent, ont de la difficulté à se déplacer , a fait valoir Manon Savard, directrice adjointe des services professionnels, volet clinico-administratif au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , en conférence de presse.

Pour l'impact sur les listes d'attente: On est en bonne mesure, en augmentant notre cadence, de venir abaisser toutes ces listes d'attente-là, compte tenu qu'on est toujours en amélioration continue. Puis on essaie aussi de bien tester nos processus afin de diminuer les temps.

Le projet est complémentaire à l'agrandissement du bloc opératoire de Chicoutimi. L'appel d'offres pour les travaux à l'urgence de Jonquière doivent être lancés cet été.L’appel d’offres pour les travaux de réfection de l’hôpital de Jonquière devraient être lancés cet été.

En entrevue, la présidente-directrice générale du CIUSSS, Julie Labbé, s'est réjouie.

C'est une très, très bonne nouvelle. Et ça s'inscrit dans la continuité du décret de la vérificatrice générale qui disait, pour le bloc de Chicoutimi, vous devez sortir les chirurgies, pour donner de la capacité aux équipes, donc ces travaux-là nous amènent ici aujourd'hui à consolider notre offre de services de chirurgies d'un jour sur le territoire de Jonquière , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Myriam Gauthier