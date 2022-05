L’armée russe à l’assaut du dernier pré carré ukrainien de la région de Louhansk

L’armée russe tente depuis plusieurs jours d’encercler les deux villes, situées respectivement à l’est et à l’ouest de la rivière Siverskiy Donets, mais en vain jusqu’ici.

Sieverodonetsk est entièrement sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Mais c'est vraiment très difficile , a commenté sur Telegram le gouverneur régional Serguiï Gaïdaï.

« Aujourd'hui, nous constatons que le nombre des bombardements à Sievierodonetsk a augmenté. Ils détruisent simplement toute la ville. » — Une citation de Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk

Les Russes bombardent le centre de la région de façon chaotique et ininterrompue , a ajouté le gouverneur dans un message subséquent.

Selon M. Gaïdaï, quatre personnes qui vivaient probablement dans un même appartement ont été tuées dans la matinée lorsqu’une frappe russe a touché leur immeuble à logements.

Quelque 15 000 personnes vivent toujours à Sievierodonetsk, estime le gouverneur.

« Nous comprenons que les Russes ont maintenant jeté toutes leurs forces soit pour s'en emparer, soit pour assiéger toute la partie de la région de Louhansk qui est contrôlée par l'Ukraine. » — Une citation de Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Louhansk

Plus à l’ouest, dans la région de Donetsk, l’armée ukrainienne demeure en contrôle de la situation, même si des sirènes avertissant les citoyens de possibles bombardements se font entendre.

Des journalistes de Reuters qui s’y sont rendus rapportent avoir vu des rues achalandées, un marché local bondé, des enfants faisant du vélo dans les rues et un violoniste jouant devant une épicerie.

Deux autobus se préparaient à tenter de se rendre à Lyman, au nord-ouest de Sloviansk, pour évacuer des civils aux prises avec d’importants bombardements de l’armée russe.

Le ministère ukrainien de la Défense a aussi évoqué d'intenses combats en cours dans les environs de Popasna, aussi dans la région de Louhansk, et de Bakhmout, dans celle voisine de Donetsk.

La chute de Bakhmout donnerait aux Russes le contrôle d'un carrefour qui sert actuellement de centre de commandement impromptu pour une grande partie de l'effort de guerre ukrainien.

Malgré les risques qu’ils encourent, des résidents de la ville ne veulent pas partir , s’est désolé son maire-adjoint, Maxim Soutkovyï, devant un autocar à moitié vide prêt à emmener des civils vers des endroits plus sûrs.

Des journalistes de Reuters disaient lundi avoir été témoins d’intenses bombardements sur la route reliant Bakhmout à Lyssytchansk. Des blindés, des tanks et des lance-roquettes de l’armée ukrainienne se dirigeaient vers la ligne de front.

Le métro de Kharkiv reprend du service

Après près de trois mois d'interruption en raison de l'offensive russe, le métro de Kharkiv, qui a longtemps servi d'abri contre les bombes pour les habitants de la deuxième ville la plus populeuse d'Ukraine, a repris son fonctionnement mardi.

Ça fait bizarre. Des gens ont vécu ici pendant trois mois et maintenant on dirait un jour normal, où tu vas au travail comme d'habitude , résume Artiom Zelensky, 28 ans, carrossier dans un garage, qui fait partie des milliers d'habitants de Kharkiv qui ont pris le métro dès les premières heures de son ouverture.

« C'est dur de rester à la maison. Il faut aller travailler, reconstruire la ville, gagner de l'argent pour vivre. On ne sait pas de quoi demain sera fait. » — Une citation de Artiom Zelensky, carrossier à Kharkiv

L'étau autour de Kharkiv s'est desserré ces dernières semaines, en raison d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne, et les forces russes semblent avoir renoncé à essayer de la reprendre, pour concentrer plus de troupes dans le sud et l'est du pays, où les combats continuent.

Le métro de Kharkiv, ville de 1,4 million d'habitants avant la guerre, accueillait 158 millions de personnes par an sur ses trois lignes avec une trentaine de stations. Trois stations situées dans le nord-est de la ville, un secteur toujours en proie aux tirs d'artillerie, restent fermées, et des centaines de personnes y vivent toujours.

Les autorités avaient demandé aux personnes qui s'étaient réfugiées dans les autres stations du métro de partir avant dimanche, leur proposant des relogements temporaires alors que de nombreux immeubles de la ville ont été détruits ou sont dans des zones dangereuses.

Les trains ne passent pour le moment que toutes les 20 ou 30 minutes, mais la cadence doit s'accélérer dans les prochains jours. Le transport y sera gratuit pour les 15 prochains jours, a indiqué à la presse le maire Igor Terekhov, qui a symboliquement emprunté le métro mardi.

« Nous avons décidé de relancer le métro parce qu'on doit relancer l'économie. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillaient pas, et qui n'avaient plus d'argent. » — Une citation de Igor Terekhov, maire de Kharkiv

Retraitée, Tetyana Volkova, 64 ans, se dit contente que la vie revienne à la normale . On était dans les caves et on peut sortir à nouveau , explique-t-elle en allant chez une amie qu'elle n'a pas vu depuis longtemps .