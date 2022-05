Summerside bientôt autosuffisante en matière d’énergie verte

Pour Mike Thususka, directeur du développement économique de la ville de Summerside, le projet de parc solaire de Sunbank représente un pas de plus vers l’autosuffisance énergétique de cette municipalité de l’île.

« Ce projet nous permet de franchir une nouvelle étape importante dans la production de notre propre énergie. » — Une citation de Mike Thususka, directeur du développement économique de la ville de Summerside

Selon lui, ce projet permettra à la ville de Summerside de voir sa production énergétique passer de 42 % à plus de 65 % d’ici décembre.

La ville de Summerside souhaite atteindre 100 % de production d’énergie verte locale dans les prochaines années.

Le directeur des services municipaux de la ville de Summerside, Greg Gaudet (à gauche), et Mike Thususka, directeur du développement économique (à droite), croient que Summerside pourrait devenir une référence en matière d'énergie renouvelable. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

L'infrastructure du parc

Le projet Sunbank compte plus de 65 000 panneaux photovoltaïques sur une aire de 30 hectares dans cette municipalité.

Le parc solaire sera en mesure d’ajouter environ 21 mégawatts au réseau public d’électricité de la Ville de Summerside, selon l’administration municipale.

L’énergie solaire sera ensuite stockée dans un réseau de batteries qui couvre environ un hectare.

Pour Mike Thususka, le stockage de cette énergie sera essentiel pour la réussite du projet.

C’est la clé des énergies renouvelables, à notre avis, si vous n’avez pas de stockage, vous ne pouvez pas gérer et contrôler la production , ajoute le directeur du développement économique de la ville de Summerside, Mike Thususka.

Environ 32 employés travaillent directement sur l’installation du parc solaire Sunbanck, à l’heure actuelle. Photo : Radio-Canada / Shane Hennessey

Le directeur des services municipaux de la ville de Summerside, Greg Gaudet, explique que le modèle de réseau intelligent d’énergie du parc solaire s'inspire du modèle conçu pour le parc éolien de la ville.

« Encore une fois, ici, à Sunbank, il s’agit d’un système de stockage à l’échelle municipale qui nous aide à être plus sûrs, fiables et économiques dans le réseau des services publics. » — Une citation de Greg Gaudet, directeur des services municipaux de la ville de Summerside

Il ajoute que parce que la ville de Summerside possède son propre réseau public d’électricité, il est plus simple pour l’administration municipale de faire des modifications dans ce service au besoin.

Par exemple, nos hôpitaux, nos industries manufacturières, tous utilisent déjà de l’énergie verte , rappelle Mike Thususka.

Le projet a créé environ 210 emplois à temps plein jusqu’à présent et 32 employés travaillent directement sur l’installation du parc solaire à l’heure actuelle, indique l'administration de la ville.

Plus de 65 % des structures pour les panneaux solaires sont déjà installées dans le parc solaire de Sunbank. Les panneaux solaires en tant que tels seront installés d’ici juillet.

Le parc éolien de Summerside produit de l'électricité depuis 2010. Photo : CBC / Jane Robertson

Des retards dans le projet

Le projet Sunbank devait initialement être opérationnel en mai 2022, mais il a été retardé en raison de la pandémie.

Quatre ans se sont écoulés entre la conception du projet et la fin de la recherche de financement.

Le projet Sunbank est financé par les trois paliers de gouvernement ainsi que par la Fédération canadienne des municipalités et l’entreprise Samsung.

Ce nouveau parc solaire de Summerside a coûté environ 69 millions de dollars.

Notre objectif ultime est simplement d’obtenir une production d’énergie renouvelable à 100 %, de faire en sorte que les entreprises et les résidents ne consomment plus de pétrole si possible, et de stimuler autant d’innovation que possible dans notre communauté , explique Mike Thususka, directeur du développement économique de la ville de Summerside.

Le parc solaire de Sunbank devrait être opérationnel au début du mois de décembre 2022.