Des infirmières praticiennes pour aider au manque de personnel en Saskatchewan?

Selon la présidente de l’Association des infirmières praticiennes de la Saskatchewan, Tara Schmalenberg, ces infirmières sont autorisées à suivre une formation supplémentaire qui leur permet de diagnostiquer, traiter des maladies et même prescrire des médicaments. L’Association représente 315 membres.

Nous avons beaucoup d'infirmières praticiennes, surtout dans les zones urbaines. Elles sont au chômage ou travaillent de façon occasionnelle comme infirmières , a-t-elle souligné.

Tara Schmalenberg ajoute que ces infirmières peuvent offrir un soutien dans les services de soins de santé primaires.

La seule chose qu'on nous dit constamment, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher des infirmières praticiennes , a-t-elle affirmé.

Selon Mme Schmalenberg, les infirmières praticiennes sont frustrées parce qu’elles sont incapables de trouver un emploi stable tout en sachant que le réseau de la santé a besoin d’aide. Selon elle, quelque 20 infirmières praticiennes formées en soins de santé primaires reçoivent leur diplôme chaque année.

Aider des communautés mal desservies

Un porte-parole du ministère de la Santé, Dale Hunter, a affirmé vendredi que 25 postes sont affichés, dont 15 sont à temps plein.

Sur les 15, 7 d'entre eux sont des postes permanents et 2 autres se trouvent dans les centres urbains.

Selon Mme Schmalenberg, un plus grand nombre d'infirmières praticiennes peut aider les communautés mal desservies. Elle a cité le cas de Warman et de Martensville, deux collectivités situées juste au nord de Saskatoon, où les médecins se sont plaints du manque de personnel et de l'incapacité à répondre aux besoins des résidents.

Nous avons besoin d'équipes. Nous avons besoin de soins collaboratifs. Nous avons besoin d'infirmières praticiennes dans ces cliniques. Si nous ajoutons des médecins, ils vont s'épuiser si nous ne les soutenons pas avec d'autres membres , a-t-elle déclaré.

Le porte-parole du ministère de la Santé a affirmé que le ministère travaille avec l'Autorité de santé de la Saskatchewan pour s’assurer que tout le personnel en santé soit bien utilisé, y compris les infirmières praticiennes, pour répondre aux besoins de personnel .

Le porte-parole ajoute qu’une nouvelle somme d’argent a été ajoutée dans le budget pour augmenter les ressources en personnel. Cela inclut le recrutement et la rétention des infirmières praticiennes , a précisé M. Hunter.

Mme Schmalenberg affirme que la création d'un plus grand nombre de postes permanents d'infirmières praticiennes à temps plein est la première étape du renforcement des systèmes de soins de santé primaires et préventifs en Saskatchewan.