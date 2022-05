Une première cohorte de 24 étudiants en médecine vétérinaire dès 2024 à Rimouski

Le projet a été officiellement annoncé mardi matin à Rimouski par la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, ainsi que par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), André Lamontagne.

Ça va permettre, à terme, de former 25 vétérinaires de plus par année, ce qui représente – et ça c'est appréciable – 26 % de plus par rapport aux cohortes actuelles , a affirmé Mme McCann. La moitié de ces nouveaux vétérinaires seront spécialisés dans les soins pour les grands animaux.

Les trois premières années de formation seront offertes à l' UQARUniversité du Québec à Rimouski , tandis que la quatrième année se donnera dans les locaux spécialisés de l' UdeMUniversité de Montréal . Les stages se dérouleront ensuite en partie au Centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) de Saint-Hyacinthe, et en partie dans les régions qui sont désignées comme vulnérables en termes de relève vétérinaire d'après des études réalisées par le MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec .

Un métier en demande

Chaque année, l'Université de Montréal, qui est la seule à offrir une formation en médecine vétérinaire au Québec, reçoit plus de 1000 demandes d'admission, mais ne peut accepter qu'une centaine de nouveaux étudiants, ce qui est actuellement insuffisant pour répondre à la demande.

Toutes les pénuries font mal, mais lorsqu'on parle de recrutement et de rétention de médecins vétérinaires en région, on parle vraiment d'enjeux vitaux pour le Québec. Ça concerne l'approvisionnement sécuritaire de produits de base comme le lait, les œufs, la viande, ça concerne également la santé et le bien-être des animaux de compagnie , a souligné la doyenne de la Faculté de médecine vétérinaire de l' UdeMUniversité de Montréal , Christine Theoret.

Pour offrir cette formation, un nouveau pavillon sera construit à l' UQARUniversité du Québec à Rimouski . Ce bâtiment comprendra des salles de classe, un centre de simulation vétérinaire, des laboratoires, une animalerie et des bureaux.

Québec n'a pas précisé quelle sera sa participation financière au projet, puisqu'il est encore en planification.

L'ensemble du projet pourrait coûter autour de 40 millions de dollars, avait cependant estimé le recteur de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski , François Deschênes, en mars.

Plus de détails à venir