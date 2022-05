L’industrie de tourisme des Rocheuses craint de manquer de main-d’œuvre

Des exploitants d’hôtels et de restaurants doutent de voir les bénéfices du remaniement au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) avant 2024.

Ça ne donne aucune solution immédiate , dit le copropriétaire de deux restaurants à Banff, Stéphane Prévost. Nous sommes en crise.

D’après Stéphane Prévost, le secteur peine toujours à remplir les postes vacants, et ce, malgré des augmentations salariales. L'été dernier, ses commerces ont dû rester fermés un ou deux jours par semaine en raison de ce problème.

Il n’y avait tout simplement pas d’employés, souligne-t-il. C’est difficile de répondre aux besoins.

Les changements au PTETProgramme des travailleurs étrangers temporaires permettent aux secteurs touchés par une pénurie de main-d'œuvre d’embaucher jusqu'à 30 % de travailleurs étrangers. La levée de certaines restrictions liées à l’immigration et au travail doivent également faciliter l’accès à ces travailleurs.

Stéphane Prévost indique toutefois que le processus d’application au programme est onéreux, chronophage, et fait face à des retards dans le traitement des demandes.

Pas une solution miracle

L’Association de l'hôtellerie de Banff et Lake Louise demeure optimiste vis-à-vis de cette version modifiée du PTETProgramme des travailleurs étrangers temporaires .

Je dirais que la partie ''temporaire'' devrait être retirée , estime néanmoins le président de l’association, Trevor Long. Nous devons accéder à la main-d’œuvre du monde et nous devons le faire plus rapidement et à moindre coût , dit celui qui gère également l'hôtel Rimrock et ses 333 chambres.

Trevor Long et son équipe ont soumis quatre demandes d’embauche auprès du PTETProgramme des travailleurs étrangers temporaires en janvier 2021. Ils se sont fait avertir que l’attente pour le processus va être prolongée au printemps prochain.

On doit vraiment reconsidérer la manière dont on accède aux travailleurs au Canada , affirme-t-il.

Trevor Long a travaillé dans un hôtel pendant presque trois décennies. Il révèle que de nombreux propriétaires offrent des incitatifs à l’embauche pour attirer plus des gens dans la zone de Banff, mais qu'il demeure difficile de recruter des travailleurs canadiens.

Il cite les données de l’organisme pancanadien RH Tourisme Canada, qui selon lui prédit que cette pénurie de main-d'œuvre pourrait s’étendre jusqu’en 2028.

Avec les informations de Bryan Labby