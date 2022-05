De l’hydrogène et de l’ammoniac vert produits par une entreprise de Magog sur la Côte-Nord

Une entreprise de Magog se lance sur la production de l'ammoniac et l’hydrogène vert.

Le président-directeur général de Teal Chimie & Énergie inc. de Magog, Jonathan Martel, explique qu’elle veut s’installer sur la Côte-Nord.

Le projet sera dévoilé, mardi.

Nous avons évalué le meilleur potentiel. L'hydrogène vert est la molécule miracle du jour, mais on y travaille depuis beaucoup plus longtemps. L'ammoniac sert à la fabrication de plusieurs produits. L'hydrogène entre dans la fabrication de l'ammoniac , explique M. Martel.

L'entreprise veut développer son projet à Sept-Îles.

Il souligne que plusieurs clients majeurs, dont des alumineries et plusieurs industries, représentent des clients locaux potentiels sur la Côte-Nord.

« Nous sommes en négociations avec Hydro-Québec depuis quatre ou cinq ans pour positionner notre projet adéquatement. Nous avons le potentiel de fournir des carburants renouvelables à des entreprises pour remplacer les carburants fossiles. Notre centre administratif sera l'incubateur Magog technopole », mentionne Jonathan Martel.

Des investissements de plusieurs dizaines de millions $ devront être investis.

Nous allons devoir compter sur des investisseurs privés et institutionnels. Notre modèle d'affaires est très solide. Nous avons une entente avec un joueur mondial de l’ammoniac. Notre modèle d'affaires sur l'hydrogène vert. L’hydrogène vert sera utilisé sur la Côte-Nord et le produit d'ammoniac sera écoulé ailleurs au Québec et dans le monde , souligne Jonathan Martel.

Un bloc d'énergie doit être obtenu d'Hydro-Québec pour assurer la production.

« Il y a une place pour nous sur l'échiquier énergétique québécois. » — Une citation de Jonathan Martel, PDG président-directeur général de Teal Chimie & Énergie inc

Nous sommes choyés au Québec avec l’hydroélectricité ce qui permet de produire de l'hydrogène et de l’ammoniac vert. Nous avons proposé au gouvernement des avantages techniques que nous puissions produire lors des périodes où il a plus de surplus. Nous voulons nous adapter aux besoins énergétiques , assure M. Martel.

La conjoncture pour l'obtention du bloc d'énergie est très importante, selon le PDGprésident-directeur général de Teal Chimie & Énergie inc. de Magog.