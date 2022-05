Le vaccin contre la COVID-19 toujours pertinent, selon le Dr Donald Aubin

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, le Dr Aubin a indiqué que dix jours après la levée du port du masque obligatoire, il est impératif de demeurer prudent puisque le virus est toujours présent dans la communauté.

Il y a une bonne circulation malgré tout. On a fait un grand bout de chemin et nos indicateurs vont dans le bon sens et continuent à s’améliorer. Mais on a encore une quarantaine de personnes hospitalisées et une vingtaine de cas actifs dans nos lits. Ce n’est pas banal […]. Il faut faire attention encore, car le virus peut encore nous toucher , a-t-il fait valoir.

Selon les chiffres avancés par Donald Aubin, 49 % des personnes âgées de 60 ans et plus dans la région ont obtenu une troisième dose de vaccin. Après cinq mois, la protection offerte contre le coronavirus commence à baisser et la santé publique recommande d’obtenir une dose de rappel. Entre 300 et 500 personnes se font vacciner chaque jour dans la région.

La notion de circulation est encore présente. Tout le monde est au courant de ça. On veut continuer de se protéger , poursuit le directeur de la santé publique.

Nombre de Saguenéens et de Jeannois continuent d’éviter certains contacts sociaux comme les poignées de main et les accolades, ce qui est sage, de l’avis des autorités de santé publique.

Ça va prendre plusieurs mois avant de retrouver une vie normale parce qu’on est encore en période pandémique , constate Donald Aubin.

La santé publique demeure craintive en ce qui a trait à une remontée des cas de COVID-19 à l’automne et s’attend à une recrudescence des cas de coronavirus à la fin de l’été, comme ce fut le cas l’an dernier.

Influenza

L’influenza est encore très présente dans la région, affirme le Dr Aubin.

« On a été touchés par deux virus comme ça en même temps, et c’est exceptionnel , p » — Une citation de Dr Donald Aubin, directeur de la santé publique, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les équipes de santé publique, bien que réduites, demeurent au travail dans les centres de vaccination. Les infrastructures demeureront en place et serviront aussi à la campagne de vaccination contre l’influenza à l’automne.