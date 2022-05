Campagne pour accentuer l’intégration des femmes en emploi

Le projet se nomme Des entreprises outillées : Elles ont toutes un profil d’emploi.

L’objectif est de valoriser le potentiel des femmes et mettre en lumière l’impact qu’elles peuvent avoir sur le développement économique des entreprises.

La directrice générale CIME (Centre d'intégration au marché de l'emploi), Geneviève Colettte, explique que certains sous-groupes sont défavorisés.

Malgré le fait que globalement le taux d'emploi des femmes est plus élevé que jamais, il y a encore place à l'amélioration. Les femmes immigrantes, monoparentales, trans, en situation de handicap ou qui occupent des métiers non traditionnels doivent être rendues plus visibles. Il y a encore des biais inconscients. Nous voulons rendre ces groupes d'emplois plus visibles , mentionne Geneviève Colette

Elle mentionne que certaines femmes rencontrent plusieurs obstacles.

La présence de certains préjugés est encore d'actualité. Il y a des préjugés par rapport à la force physique dans des métiers plus masculins. Les femmes issues de l’immigration peuvent être employées en deçà de leurs compétences et leurs diplômes. Il y a des biais en situation de handicap sur la façon de les intégrer. La disponibilité des femmes monoparentales demeure un enjeu , souligne Geneviève Colette.

« Les employeurs ne savent pas par où commencer. » — Une citation de Geneviève Colette, directrice générale du CIME

Elle suggère aux entreprises d’utiliser la stratégie des petits pas.

Au Québec et en Estrie, ce sont de petites entreprises qui ont plus de difficultés. Ils n’ont pas de service de ressources humaines, ce qui rend la tâche plus difficile , croit Mme Colette.

Des exemples

Elle suggère quelques pistes de solution simples.

Féminiser les titres et les offres d’emploi permet d’ouvrir les possibilités. Il faut que les CV soient anonymes pour qu'ils soient non genrés. L'accueil et l'intégration avec des jumelages permet d’assurer des rétroactions , mentionne Geneviève Colette.

« À travers des accompagnements, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être faites. » — Une citation de Geneviève Colette, directrice générale du CIME

Morceler un poste de travail a pu permettre d’intégrer deux femmes monoparentales qui travaillent à temps partiel une semaine sur deux ou changer la façon de concevoir son recrutement sont des exemples de petits pas réalisés par des entreprises estriennes.