Une section du pavillon Alexandre-Taché de l’UQO fermée la suite d’une fuite d’eau

L’aile C du pavillon Alexandre-Taché a été touchée, où se trouvent les secteurs des sciences infirmières, de la psychologie et de la psychoéducation ainsi que des relations industrielles et des ressources humaines ainsi que des locaux de recherche.

Les activités d’enseignement et de recherche se poursuivent, mais dans d’autres locaux et ce, jusqu’à la fin du trimestre d’été.