Claude Amiot honorée pour son implication pour la communauté trans

Mme Amiot a reçu cet honneur lors d’une cérémonie qui avait lieu vendredi dernier à l’école secondaire Charles-Gravel, à Chicoutimi-Nord, des mains du lieutenant-gouverneur J. Michel Doyon.

Une dizaine d’autres aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que 19 jeunes, ont reçu une médaille pour leur implication bénévole. Plusieurs élus, dont la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, ont assisté à la cérémonie.

Claude Amiot a reçu la Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Photo : Radio-Canada

Claude Amiot s’implique notamment comme chercheuse citoyenne auprès de la Chaire de recherche du Canada pour les enfants transgenres et leur famille.

En entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Amiot a dit recevoir cet honneur comme un gage d’ouverture et d’acceptation au nom de sa communauté.

« C’est une belle preuve de l’acceptation, de comment maintenant on est perçu dans la société. On devient, lentement, mais sûrement, monsieur madame Tout-le-Monde. » — Une citation de Claude Amiot

La chef d'antenne Mélanie Patry a rencontré Claude Amiot, lundi. Photo : Radio-Canada

Elle estime également que cette distinction rejaillit sur tous les membres de la communauté trans qui s’impliquent.

C’est un bel honneur, c’est un honneur que je prends aussi pour toutes les personnes de la communauté qui s’impliquent de quelque façon que ce soit , a-t-elle souligné.

Claude Amiot en a profité pour lancer un message à tous ceux et celles qui souhaitent amorcer une transition, peu importe leur âge.