Un festival de quartier de retour à Regina après la pandémie

Des mascottes, des danseuses sorties d’un conte des 1001 nuits, une armée de cuivres aux couleurs des Roughriders : plus excentriques les uns que les autres, ces personnages étaient à leur place au festival.

Présenté dans une version en ligne pendant la pandémie, le festival est à nouveau célébré comme il se doit, en personne.

La présidente du Cathedral Village Arts Festival, Marilyn Turnley, explique qu'il a fallu trouver un équilibre entre le nombre d'activités intérieures et extérieures, afin de respecter les limites de chacun quant aux mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada / Landon Jorgenson

C’était l'occasion pour un bon nombre de Réginois de renouer avec une tradition vieille de 31 ans.

Pour la présidente du Cathedral Village Arts Festival, Marilyn Turnley, il s'agissait d'une bouffée d'air frais.

Pour tous, le parcours aura été ardu, et aujourd'hui l'excitation est palpable , a-t-elle déclaré.

Quelques mois après la fin des mesures sanitaires, le festival se veut néanmoins respectueux des limites de chacun.

Nous avons été soucieux d'équilibrer événements intérieurs et extérieurs , note ainsi Marilyn Turnley.

Quels que soient les choix des festivaliers, l'essentiel est encore d'avoir du plaisir, comme l'explique Munchkin, un créateur de costumes de mascotte.

Nous sommes un groupe coloré. Tout le monde devrait essayer , dit-il, en invitant les gens à se déguiser : une simple queue ajoutée là où il se doit, et woof! aboyez comme un chien!

D'autres choisissent néanmoins la sobriété vestimentaire, comme Elma Bos. Bénévole et nouvelle dans le quartier, elle a assisté à son premier défilé d'ouverture.

C’est notre premier festival dans Cathédral c’est notre nouveau quartier, nous y sommes installés depuis un an, et pour nous c’est très important de participer à la vie culturelle et artistique de notre quartier, et de favoriser les liens et la communauté là où on habite , dit-elle.

Le Cathedral Village Arts Festival se poursuit jusqu’au samedi 28 mai, et l’entrée est gratuite.

Avec les informations de Frédéric Harding