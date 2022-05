Un rassemblement à T.-N.-L. pour souligner les 90 ans de la traversée d’Amelia Earhart

Le vol transatlantique d’Amelia Earhart entre Harbour Grace, à Terre-Neuve, et Derry, en Irlande du Nord, a eu une durée de de 14 heures et 56 minutes.

Des activités commémoratives étaient organisées par les deux villes, vendredi. À Harbour Grace, une reconstitution de l’événement a eu lieu, tout comme la réouverture de la salle d’aviation du musée de Conception Bay.

Le Dr Don Wyatt, ancien pilote, fait partie d’une petite minorité de personnes qui était présente lors du départ d’Amelia Earhart d’Harbour Grace.

« Je me souviens d’elle, et je me souviens de son gros avion rouge. Elle était grande, elle avait les cheveux en pagaille et les pommettes très hautes. »