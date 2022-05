Il manque de sauveteurs en Estrie

Selon la Société de sauvetage du Québec, la pandémie a drastiquement limité l'accès aux formations. On est en train d’évaluer l’impact ou les effets dominos , explique le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins. La Mauricie est la région la plus touchée par cette pénurie.

Selon le directeur général, l’Estrie est tout de même en bonne posture. Si on regarde nos données, on dit qu’il y a au moins 156 personnes qui peuvent jouer le rôle d'assistant surveillant sauveteur et 313 qui peuvent travailler comme surveillant sauveteur en piscine, on se retrouve avec justement un taux par population plus proche d’une moyenne.

La Côte-Nord serait la région la moins concernée par ce problème. Au début, on avait des zones de couleurs au Québec. Ils pouvaient continuer de donner des cours de natation ce qui n’était pas le cas dans les grands centres comme l’Estrie et la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Des parcs nationaux ont d'ailleurs manqué de surveillance sur leurs plages l'an dernier en raison de cette pénurie de sauveteurs. Selon M.Hawkins, des municipalités de la province comptent maintenant diminuer le nombre d'heures de baignade libre cet été. On voit déjà un peu cet impact.

D’après ce dernier, les formations intensives devraient reprendre rapidement pour pallier ce manque. Il invite également les anciens sauveteurs à donner un coup de main durant la période estivale.

Appel à la prudence