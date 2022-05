Premières équipes féminines au tournoi de hockey Fred Sasakamoose Chief Thunderstick

Quarante équipes masculines se sont également affrontées lors de l’événement sportif dans la Ville des Ponts.

Les Sagestrong de Misatwasis sont ainsi devenues les premières championnes féminines de l’histoire du tournoi, après avoir remporté la finale avec un score de 4 à 3 contre les Lady Islanders de Cross Lake.

Issue de la Première Nation Cote, Brigette Lacquette était la première femme autochtone à jouer au hockey pour Équipe Canada, récoltant une médaille d’argent en 2018.

Brigette Lacquette jouait avec les hommes dans les dernières éditions du tournoi, et se sentait privilégiée de pouvoir patiner aux côtés de femmes autochtones cette année.

C’est super de voir à quel point le hockey féminin se développe depuis cinq, dix ans, relate-t-elle. C’est de plus en plus rapide et compétitif.

L’entraîneur des Young Guns de Canoe Lake, Marty Ross, attend ce tournoi avec impatience chaque année. Cette fin de semaine, son équipe est arrivée deuxième parmi les hommes, et a remporté la victoire l’année dernière.

Toute l’année, on se prépare pour ce tournoi. On participe à d’autres compétitions, mais c’est surtout pour se garder en forme afin de pouvoir jouer le mieux possible lors de ce tournoi-ci.

Avec les informations d'Alexander Quon