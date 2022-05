Dix ans de plus pour le site d’enfouissement de Matane

L implantation du compostage dans les MRC de La Matanie et de La Haute-Gaspésie va prolonger de 10 ans la durée de vie du lieu d'enfouissement technique (LET) de Matane, dont la date de fermeture avait été prévue initialement en 2060.

Le LETLET de Matane pourrait ainsi être encore utilisé pendant 49 ans, jusqu'en 2070, selon Éric Côté, coordonnateur à l’environnement et au développement durable à la Ville de Matane.

Ce qui fait qu’on peut changer les choses, c’est en augmentant le détournement des matières qui sont vouées à l’élimination, c’est-à-dire en améliorant la récupération, en améliorant la valorisation des matières organiques. Ce sont des leviers qu’on a pour réduire les tonnages , explique-t-il.

Le LETLieut d'enfouissement technique avait été conçu à l'origine pour recevoir aussi les matières résiduelles de trois autres MRCMunicipalité régionale de comté , soit celles de La Matapédia, de La Mitis et de La Haute-Gaspésie. La Ville de Matane a finalement fait cavalier seul au moment de l'ouverture. La Haute-Gaspésie a signé en 2014, un contrat d'utilisation du LETlieu d'enfouissement technique .

De 2015 à 2020, le LETlieu d'enfouissement technique de Matane a reçu en moyenne 18 300 tonnes de déchets par année. Environ un quart de ce tonnage provient de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie. Un creux des quantités de déchets enfouis avait été atteint en 2009, avec moins de 13 000 tonnes de matières résiduelles éliminées au LETLieu d'enfouissement technique de Matane.

La plateforme de compostage sera construite sur ce site, tout près du site d'enfouissement de la Ville de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le compostage des matières organiques pourrait permettre de réduire d'environ 30 % la quantité de matières envoyées à l'enfouissement, ce qui viendrait pallier une certaine stagnation du niveau de récupération des matières recyclables, détaille Éric Côté.

Un nouveau Plan de gestion de matières résiduelles

Comme la MRCMunicipalité régionale de comté de La Haute-Gaspésie, la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matanie est en processus de révision de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).

Les données montrent que les municipalités de Saint-Ulric, de Baie-des-Sables, de Sainte-Paule et de Grosses-Roches sont celles dont la population a généré le plus de matières résiduelles, tandis que les populations de Matane, de Saint-René-de-Matane et de Saint-Jean-de-Cherbourg en ont généré le moins.

La priorité de la MRCMunicipalité régionale de comté sera d'inciter ses résidents à recycler davantage et de les préparer à l'arrivée de la collecte des matières organiques.

Matières recyclables récupérées Matières recyclables récupérées Année Quantité de matières recyclables récupérées 2018 2981 tonnes 2020 2565 tonnes

Dans son projet de PGMRPlan de gestion des matières résiduelles , la MRCMunicipalité régionale de comté constate que les quantités totales de matières recyclables récupérées diminuent depuis 2018.

Toutefois, les taux de récupération des matières recyclables se sont grandement améliorés depuis 10 ans dans la MRCMunicipalité régionale de comté . En 2012, 58 % des matières recyclables générées étaient récupérées, tandis que le taux est à 70 % en 2019.

En 2019, chaque résident de la MRCMunicipalité régionale de comté générait 385 kg de matières résiduelles en moyenne, dont seulement 17 % ont été récupérées.

En 2012, ce sont 376 kg de matières résiduelles qui étaient produites par chaque résident de la MRCMunicipalité régionale de comté . Cette année-là, 20 % des matières résiduelles étaient récupérées.

Le taux de récupération s'est amélioré sur cette période pour les résidents de la Ville de Matane, mais s'est détérioré en général pour les résidents des autres municipalités de la MRCMunicipalité régionale de comté .

Concernant les industries, les commerces et les institutions, les quantités estimées de matières résiduelles produites ont baissé d'environ 10 % entre 2012 et 2019, avec un taux de récupération constant.

En incluant les matières produites par les entreprises et les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) la quantité réelle de déchets éliminés par personne dans la MRCMunicipalité régionale de comté s’élevait ainsi à 650 kg en 2019, ce qui est en deçà de la cible de 700 kg fixée par Québec pour la période.

C'est donc une augmentation par rapport à 2012, année durant laquelle cette quantité s'élevait à 627 kg.

Objectifs pour 2024

Pour 2024, la MRCMunicipalité régionale de comté vise à réduire cette quantité à 525 kg ou moins, et à 475 kg en 2029. La MRCMunicipalité régionale de comté mise par contre sur une baisse d’environ 6 % de la population de 2019 à 2029 pour y parvenir.

Quant à la nouvelle plateforme de compostage de Matane, elle devrait voir le jour au plus tôt à l'automne 2022.

La MRCMunicipalité régionale de comté indique que les trois quarts des mesures prévues au PGMRPlan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 ont été ms en place.

Certaines, comme l’interdiction de l’enfouissement des résidus de construction au LETlieu d'enfouissement technique de Matane, n’ont toutefois pas encore été mise en place et devront l'être.

Les quantités reçues à l'écocentre de Matane sont passées de 3232 tonnes en 2013 à 1822 en 2019, avec un taux de valorisation d'environ 82 % au fil des années.

Dans le cadre du nouveau PGMRPlan de gestion des matières résiduelles , des écocentres satellites , situés dans les villages à l'est et à l'ouest de Matane, devraient voir le jour, selon le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Andrew Turcotte.

Selon lui, ça devrait aider à augmenter les quantités de matières déposées dans les écocentres. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire "On part des Méchins pour aller à Matane", donc des écocentres plus stratégiques pourraient être mieux installés , explique-t-il.