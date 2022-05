La Haute-Gaspésie sortira bientôt son bac brun

C'est le défi que se donne le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté , Guy Bernatchez, dans le cadre de la révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).

Deux consultations publiques sur la révision du Plan de gestion des matières résiduelles ont eu lieu début mai.

Pour le moment, le traitement des matières résiduelles représente un tiers du budget de la MRCMunicipalité régionale de comté , et la hausse du coût de la vie, et notamment des coûts de transport, fait craindre une forte augmentation de ce poste budgétaire.

« Si on continue d’agir comme ça, c’est sûr et certain que ça continuera d’augmenter fortement dans les prochaines années. »