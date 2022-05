La scène humoristique de Québec à l’honneur à l’Humour Fest

Depuis 2018, l’Humour Fest se donne comme mission de contribuer au rayonnement de l’humour à Québec. C’est une scène qui se développe depuis une dizaine d’années , explique l’humoriste Jayman, fondateur et coorganisateur de l'événement.

De plus en plus de soirées sont proposées dans différents bars de la ville. C’est d’ailleurs dans ces endroits que se tiendront les spectacles. Il y a de plus en plus de gens de Québec qui décident de faire de l’humour et de rester à Québec , ajoute Jayman qui vit, ou plutôt survit, de son art depuis les dernières années.

Pour faire découvrir les artistes locaux, la programmation se décline en 19 prestations aux concepts variés. Le stand up classique a bien sûr sa place, mais l'Humour Fest met aussi en scène du théâtre improvisé, un affrontement de bien-cuit, mieux connu dans le monde de l’humour sous le nom de roast battle, une bataille royale d'humoristes ainsi qu’une soirée en anglais.

« C’est dans l’ADN du festival d’avoir une programmation des plus éclatées. » — Une citation de Jayman, humoriste, fondateur et coorganisateur de Humour Fest

Le 25 mai, Jayman montera sur les planches de la scène de La source de la Martinière pour une captation devant public de son nouveau spectacle solo, Pouce égal.

L’hiver dernier, alors que les salles de spectacle et les bars étaient fermés, l’humoriste s’est retrouvé dans l’impossibilité de roder ses numéros devant une foule.

Il avait lancé un appel sur les réseaux sociaux en proposant gratuitement de livrer son spectacle pendant une balade à l’extérieur. Cette expérience avait été intense. J’ai fait 33 shows en trois semaines. J’étais épuisé! Les gens sont sortis dans les tempêtes de neige et il n’y avait aucune chance qu’ils reportent.

L’Humour Fest se déroule du 24 au 29 mai dans plusieurs bars, dont la Ninkasi, le Scanner et le pub St-Patrick.