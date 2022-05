La Ville de Gatineau se prépare à d’éventuelles inondations

En ouverture de point de presse, la mairesse France Bélisle a indiqué que la Ville surveille le niveau des rivières depuis quelques semaines. On a reçu 130 mm d’eau en 10 jours. Habituellement, pour la même période, on reçoit 80 mm , a-t-elle illustré.

De plus, la température plus élevée et la fonte élevée de la neige dans le nord du bassin versant viennent augmenter le niveau.

La situation serait liée à des manœuvres au réservoir Baskatong. Hier après-midi, les experts de l'organisation régionale de sécurité civile ont avisé la Ville de Gatineau que l'accumulation d'eau dans le réservoir Baskatong est plus rapide qu'anticipé , a expliqué la mairesse.

On devra libérer l’eau du réservoir progressivement en vue d’éviter des bris mécaniques.

Elle a mentionné que la Ville se prépare déjà à gérer les inondations et que le Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) est désormais ouvert.

« Selon les prévisions météos reçues et à venir ainsi que les débits engendrés par la libération du bassin Baskatongs, des augmentations d’eau considérables sont donc à prévoir. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

La mairesse, France Bélisle, et le coordonnateur des mesures d’urgence, Denis Doucet, ont rencontré les médias lundi après-midi.

Selon la mairesse, les municipalités qui se trouvent le long de la rivière Gatineau seront les plus touchées.

Des souvenirs douloureux ravivés

Bon nombre de citoyens de Gatineau doivent avoir l’impression de revivre le même mauvais rêve. La ville a été frappée par d’importantes inondations en 2017 et en 2019.

Pour France Bélisle, portée au pouvoir en novembre 2021, il s’agit de sa première gestion d’une catastrophe naturelle à titre de mairesse. Voulant voir le verre à moitié plein, elle a mis de l’avant l’expérience et l’expertise des services d’urgence de la Ville de Gatineau.

J’ai envie de dire aux citoyens qu’on a, malheureusement, de l’expérience. Vous allez nous voir dans vos rues, surtout la rue Quartier et dans certaines rues de Pointe-Gatineau. Nous allons visiter les endroits qui ont été touchés par le passé.

La Ville de Gatineau se prépare à distribuer des sacs de sable et à mettre à la disposition des citoyens des sites de sable en vrac.

Maniwaki déjà sur le qui-vive

Des municipalités en Outaouais sont sur le qui-vive depuis vendredi, alors que le niveau de la rivière Gatineau a atteint un seuil critique.

Les 68 résidents du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maniwaki ont dû être évacués vendredi. Une digue anti-inondation a été aménagée autour de l'établissement.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Francis Labbé, a mis en garde les riverains que les deux prochaines semaines seraient critiques alors que plusieurs millimètres de pluie étaient attendus.

Plus de détails à venir...