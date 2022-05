Fermetures d’écoles à prévoir mardi à Ottawa

On indique que la décision a été prise en raison des nombreuses familles qui sont toujours privées d’électricité et aussi du fait que les autorités demandent aux gens de ne pas circuler dans les rues afin de procéder au nettoyage.

OCSBConseil scolaire des écoles catholiques d'Ottawa compte toutefois reprendre les cours mercredi, à moins d’avis contraire.

Par ailleurs, tous les établissements du Conseil scolaire de district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) seront également fermés mardi. Le toit de l'École élémentaire Castor Valley a notamment subi des dommages importants. OCDSB dit être sur le terrain dimanche afin d’évaluer si d’autres écoles ont été endommagées.

Du côté du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) et du Conseil des écoles publiques du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO), la décision de fermer ou non certains de leurs établissements n’a pas encore été prise. On dit être en train d’évaluer la situation et que les parents seront informés d’ici la fin de la journée.

Le Collège Algonquin a également annoncé que ses établissements seraient fermés le mardi 24 mai.

Pas de fermetures pour le moment du côté du Québec

Au Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD), tous les établissements seront ouverts mardi.

La direction a indiqué à Radio-Canada qu’aucun dommage matériel n’avait été constaté et que rien ne compromettait la sécurité des élèves.

Toutefois, une collecte des débris est en cours, ainsi qu’une évaluation des équipements afin de s’assurer du bon fonctionnement de ceux-ci.