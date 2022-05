Développement durable : quatre entreprises de Trois-Rivières récompensées

Quatre entreprises à Trois-Rivières ont reçu le prix Reconnaissance développement durable de la Fondation Trois-Rivières durable. Le prix souligne le travail d'entreprises trifluviennes engagées dans le développement durable. La 9e édition a mis sous les projecteurs les initiatives durables de l'hôtel Oui GO!, les institutions AgrÉcoles, Solucan et Pan B Traiteur durant l'année 2021.

La cérémonie, qui devait dévoiler publiquement les récipiendaires du prix, n'a pu avoir lieu depuis deux ans en raison des effets de la pandémie. Ainsi, la Fondation Trois-Rivières durable et la Ville de Trois-Rivières ont remis en personne aux représentants des institutions une plaque honorifique, ainsi qu’une impression sur toile d’une photo des milieux naturels trifluviens.

« C’était pour nous tout à fait naturel de remettre ces prix reconnaissance malgré l’annulation du Souper-bénéfice annuel. Les entreprises retenues étaient très heureuses de nous recevoir, et fières de pouvoir afficher leurs efforts en matière de développement durable! » — Une citation de Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable

Ces entreprises qui œuvrent dans le tourisme, et l'agriculture entre autres sont considérées comme modèle, dans leur domaine respectif.

Depuis 2014, la Fondation Trois-Rivières durable et la Ville de Trois-Rivières soulignent le travail de quatre institutions ou organismes qui se sont le plus démarqués par leurs actions responsables, et attestés par le programme de certification en développement durable de la Ville de Trois-Rivières.

L’Hôtel Oui GO! est très impliqué dans la communauté d’affaires de Trois-Rivières. Il encourage notamment ses clients à visiter les différents attraits locaux tout en faisant la promotion de l’utilisation des transports durables. Son blogue propose des établissements de la ville d’intérêts accessibles à pied. L'hôtel favori les court-circuit d’approvisionnement, et se range du côté des fournisseurs ayant des pratiques écoresponsables.

L’organisme AgrÉcoles accompagne les écoles dans l’intégration de l’agroalimentaire à la vie scolaire. Il s'agit de stimuler chez les élèves l’exploration et la compréhension de leur environnement.

Solucan présente des produits innovants et durables. Leur service d'impression d’étiquettes se fait sur des canettes entièrement recyclables. Les responsables n'ont recours à aucun plastique et aucun adhésif. Ils ont à cœur la santé et le bien-être des employés.

Plan B Traiteur est une entreprise de préparation de repas versée dans l'économie circulaire. Il réduit le gaspillage alimentaire à grande échelle.