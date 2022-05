David Cronenberg présente son nouveau film à Cannes

Le réalisateur canadien David Cronenberg fouille les corps et les âmes depuis un demi-siècle dans des films cathartiques tournés comme des cauchemars, où s'exprime une violence refoulée faite de sexualité déviante et de technologie dévorante.

Ce lundi, il est à Cannes pour présenter Crimes of the Future (Les crimes du futur) avec Léa Seydoux et Viggo Mortensen, son nouveau film après une pause de huit ans. Fidèle du festival, il a remporté en 1996 le prix spécial du jury pour Crash, un thriller érotico-métallique qui a choqué, mais l’a propulsé comme président du jury en 1999.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Chevelure poivre et sel, allure flegmatique et extrême courtoisie : derrière ce haut front percé de deux yeux aquatiques se cache une imagination sauvage. J'ai une vie incroyablement non violente, se défend-il. Je n'ai jamais participé à une bagarre dans un bar, encore moins à une guerre, je n'ai jamais frappé personne .

Roi du gore viscéral, le réalisateur de The Fly (La mouche) est un cinéaste qui puise sa source d'inspiration dans le psychisme. L'horreur y jaillit du dedans et s'incarne dans des corps qu'il troue, éviscère et métamorphose.

Il y a une vieille tradition juive d'examiner les forces obscures, sinon ce sont elles qui viennent à vous , confiait-il dans un livre d'entretiens Cronenberg on Cronenberg en 1996.

Si vous donnez au diable son dû et que vous envisagez les choses les plus terrifiantes alors elles n'arriveront peut-être pas. C'est ce que je fais avec mes films : confiner l'horreur dans l'écran pour qu'elle n'arrive pas dans ma vie.

Ses origines artistiques

Petit-fils de personnes juives venues de Lituanie, David Cronenberg est né le 15 mars 1943 à Toronto dans le foyer d'un journaliste et d'une pianiste professionnelle. Enfant, passionné par les insectes, il s'imagine romancier.

Toutefois, dans les années 1950, il est attiré par la technique cinématographique et la scène new-yorkaise underground d'Andy Warhol. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé à écrire des scénarios plutôt que des romans , expliquait-il en 2016 à l'occasion de la sortie de Consumés, son premier roman publié chez Gallimard.

David Cronenberg a aussi été récompensé par les Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle, les Prix Écrans canadiens, le Festival de Cannes et la Mostra de Venise. Photo : AFP / Alberto Pizzoli

Ses débuts, alors qu’il est fraîchement diplômé de littérature et de sciences, ne sont guère prometteurs : ses premiers films sordides, Stereo en 1969, Crimes of the Future en 1970, sont produits par des maisons spécialisées dans la pornographie.

Un genre de films d’horreur

Autodidacte, ce guitariste classique et rock démontre pourtant un talent iconoclaste. Dans Shivers (Frissons) en 1975, avec une épidémie foudroyante de lubricité qui s'abat comme un virus sur une ville, ce film apparaît comme le manifeste du "body horror", un genre dont il devient le maître.

Avec Rabid (Rage) en 1977 et The Brood (Chromosome 3) en 1979, il démontre que tout ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Le corps devient une matière psychanalytique, tendue par l'incontrôlable inconscient.

Son premier succès commercial, Scanners en 1981, est confirmé par sa brillante adaptation du roman de Stephen King, The Dead Zone (Dead Zone) en 1983.

« La mouche », de David Cronenberg avec Jeff Goldblum Photo : Astral

Le succès international vient avec l'histoire de la transformation repoussante d'un scientifique en insecte dans La mouche. Avec Videodrome en 1982, eXistenz en 1999, son cinéma s'engage : dans ces jeux d'illusions, il démontre les dangers de la technologie incontrôlée et des réalités virtuelles. L'image dévore les esprits et les corps.

« L'art est cathartique : c'est particulièrement vrai pour les films d'horreur, car l'horreur est une émotion primitive qui touche à notre terreur existentielle. » — Une citation de David Cronenberg

Pour lui, toutefois, il s'agit moins de choquer que d'affronter notre peur profonde de la chair. C'est le propos de A History of Violence (Une histoire de violence) et de Maps to the Stars (La carte des étoiles) en 2014, deux films qui s'éloignent du genre horrifique, mais qui s'adressent toujours au monstre qui est en nous.

David Cronenberg est le père de trois enfants, dont Brandon Cronenberg, réalisateur comme lui d'œuvres dérangeantes, notamment Possessor (Possesseur).