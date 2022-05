Une ligne électrique saccagée par l’orage entre Saint-Basile et Cap-Santé

Samedi, on a eu au moins 1500 foyers touchés, sur les quelque 1800 de notre municipalité, ça fait beaucoup , mentionne le maire de Saint-Basile, Guillaume Vézina.

En entrevue à l’émission Première heure, il ajoute que les fils électriques sur la route Delage, entre sa municipalité et Cap-Santé, ont eu la vie dure en raison de la pluie et du vent.

Ç’a été tout un coup d’eau et de vent après le souper samedi. Une vingtaine de poteaux sont à terre sur la route Delage et Hydro-Québec estime que ça prend une heure et demie à deux heures avant de réinstaller un poteau, et ensuite, faut remettre les fils , fait-il remarquer.

Finalement, les travailleurs ont été en mesure de rétablir le courant un peu avant midi, lundi.

L'amas d'orage, aussi connu sous le nom de derecho, a occasionné plusieurs pannes d'électricité dans la province et en Ontario. Au Québec, quelque 220 000 clients étaient toujours privés d’électricité lundi matin.

Un poteau d'électricité renversé sur la route Delage. Photo : Capture d'écran

Attention aux génératrices

Avec l’aide du Service des incendies de la municipalité de Saint-Basile, la Ville s’est assurée que les citoyens étaient bien organisés pour faire face à la panne d’électricité depuis samedi soir.

Nos pompiers ont visité plusieurs adresses, pour les personnes âgées entre autres, et les personnes à mobilité réduite, pour vérifier qu’ils avaient le nécessaire , explique le maire.

Les pompiers ont aussi réalisé que certains citoyens ont mal installé leur génératrice. Les pompiers entraient dans les résidences et parfois le détecteur de monoxyde de carbone sonnait , poursuit Guillaume Vézina.

La Ville rappelle que la génératrice doit être installée à l’extérieur des résidences, loin des portes et des fenêtres.

Il compte effectuer un bilan à la suite de cette tempête de vent et de pluie pour voir comment accompagner les citoyens lorsque la météo se déchaîne.

Avec Louise Boisvert et Raphaël Beaumont-Drouin