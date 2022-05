Le député Joël Arseneau reçoit le prix Louis-Joseph-Papineau 2022

Par communiqué, le Rassemblement indique que ce prix veut reconnaître une personnalité pour son engagement envers le Québec et s’étant distinguée pour sa grande contribution dans l’avancement des causes souverainiste et patriotique.

L'organisme qui travaille à la réalisation de l’indépendance du Québec affirme avoir choisi Joël Arseneau comme récipiendaire du prix cette année en raison de son engagement comme politicien souverainiste.

Par son engagement envers le Québec et ses grandes convictions nationales, M. Arseneau incarne l’idéal politique soutenu par le leader patriote [Louis-Joseph Papineau] avec une autorité morale et un sens de la justice et de l’équité collective indéniables et exemplaires, soutient le Rassemblement , toujours par communiqué.

Le prix sera remis lors du 17e Gala des Patriotes du Rassemblement pour un Pays souverain.

L'an dernier, le prix Louis-Joseph-Papineau, a été remis au chef du Bloc québécois (BQ), Yves-François Blanchet.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a reçu cette distinction en 2020.

La Journée nationale des patriotes est célébrée lundi au Québec, en mémoire de la lutte des patriotes menée en 1837 et en 1838 pour la liberté politique du peuple québécois et pour l'obtention d'un gouvernement démocratique.