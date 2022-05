Un deuxième navire de croisière accoste à La Baie

Parti de Québec, le Pearl Mist s'est accosté au quai d'escale vers 8 h avec à bord 210 passagers et une soixantaine de membres de l'équipage. Le bateau doit repartir de Saguenay vers 16 h pour se diriger vers Baie-Comeau. Il terminera son périple à Portland dans le Maine après des arrêts aux Îles-de-la-Madeleine et à l'Île-du-Prince-Édouard. Il doit revenir à La Baie à l'automne.

Un autre navire, le Seven Seas Navigator, accostera à La Baie jeudi. Ce bateau est beaucoup plus imposant puisqu’il comptera 500 passagers. Il s’agira de sa première de six visites prévues dans le fjord du Saguenay pour la saison 2022. Le paquebot reviendra le 30 mai, après quoi il faudra attendre jusqu’au 7 août pour revoir un bateau.

La saison des croisières a été lancée le 25 avril dernier avec la visite d’un premier navire en deux ans. Au total, 55 escales sont prévues d’ici la fin de l’année selon Promotion Saguenay et neuf navires effectueront leur première escale.