Orages violents : « du jamais vu depuis plus d’une décennie »

Lundi à 12 h 15, les régions les plus touchées étaient les Laurentides 98 727 clients privés d'électricité), Lanaudière (57 757) et l’Outaouais (46 536). Environ 3300 ménages étaient sans électricité en Mauricie et 1200 à Québec.

Entre le bilan de 9h45 et celui de 12h15, près de 17 000 clients peuvent désormais voir la lumière au bout du tunnel.

Ça a été 300 km de long sur 100 km de large, les rafales. Ça faisait plus d’une décennie que je n'avais pas vu quelque chose de cette ampleur avec des dégâts aussi importants , a souligné Régis Tellier, vice-président opérations et maintenance à Hydro-Québec, lors d’un point de presse.

80 % de clients rebranchés lundi soir

Actuellement, plus de 60 % des quelque 550 000 clients touchés ont été rebranchés et on vise les 80 % ce soir , a indiqué le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec Jonatan Julien, lors d'un point de presse. Cela signifie que l'objectif du jour aura été atteint s'il ne reste qu'environ 110 000 clients québécois dans le noir ce soir.

En entrevue à l’émission Tout un matin, la mairesse de Val-David, Dominique Forget, a indiqué que les routes étaient dégagées dans son secteur mais que quasiment la moitié de la population n’a pas d’eau potable , car l'approvisionnement de la municipalité dépend en partie de pompes qui fonctionnent à l’électricité.

La mairesse de Val-David a salué l'entraide entre les citoyens à la suite de la tempête qui a frappé la Ville. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Cette situation poussera Val-David à approfondir sa réflexion quant à la meilleure stratégie à adopter devant ce type d'événement climatique qui risque de se répéter, selon Mme Forget. Parmi les sujets qui devront être approfondis, d'après la mairesse : le fonds pour l'adaptation aux changements climatiques suffira-t-il à la tâche? Et, par ailleurs, comment pourra-t-on assurer la protection des grands arbres? a résumé Mme Forget au micro de Patrick Masbourian.

Au Québec, près de 600 équipes regroupant un total de 1200 techniciens sont sur le terrain pour réparer les dégâts causés par les rafales, qui ont dépassé 150 km/h par endroits.

Si deux tornades ont frappé à Mascouche et à Gatineau au cours des dernières années, la tempête de samedi se distingue par la superficie du territoire québécois qui a été touchée. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

« Plus on va avancer, plus ce sera difficile d'aller chercher la clientèle pour les rétablissements. » — Une citation de Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec

À l'heure actuelle, les techniciens doivent en effet intervenir dans des zones plus complexes ou difficiles d’accès, explique Hydro-Québec. La société d'État recommande donc à la population de laisser le plus possible les techniciens travailler afin de ne pas les ralentir.

Si vous voyez des fils au sol, SVP, il ne faut surtout pas s'approcher et plutôt appeler le 911 pour faire sécuriser les lieux , avertit Hydro-Québec sur son site Internet. De son côté, le gouvernement recommande à la population d’éviter d’utiliser un barbecue à l’intérieur et d’être prudente en utilisant des génératrices.

En Ontario, l'alimentation en électricité devrait être rétablie chez la quasi-totalité des clients dans la nuit de mardi à mercredi. De son côté, Hydro-Québec évite de s'avancer à ce sujet.

Avec les informations de Danielle Kadjo et de Claudine Richard