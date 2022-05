Trois jeunes du N.-B. vont arbitrer des matchs de soccer aux Jeux du Canada

Emma Blanchet de Moncton, Ali Alsaidy de Miramichi et Ryan Rogers de la région de Saint-Jean ont été sélectionnés pour l'événement national qui se déroulera du 6 au 21 août à Niagara en Ontario.

Emma Blanchet sera d’office pendant le tournoi féminin alors que ses deux collègues feront de même lors des rencontres du tournoi masculin. N’ayant jamais elle-même pratiqué ce sport de manière compétitive, Emma Blanchet vivra toute une expérience.

Je n’ai jamais joué compétitivement au soccer. J’y ai joué quand j'étais toute petite. J’y ai été exposée toute ma vie, car mon père a joué au soccer. D’ailleurs, il arbitre et est instructeur des arbitres. Il y a quelques années, il m’a invité à essayer l’arbitrage comme emploi d’été pour me faire un peu d’argent , affirme Emma Blanchet.

Soccer NB a vu le potentiel de mes habiletés et m'a fourni des situations pour continuer de développer mes compétences en tant qu’arbitre.

À écouter : Emma Blanchet, une jeune arbitre de Moncton aux Jeux du Canada

Du travail reste à faire

Les prochaines semaines seront importantes pour la jeune femme qui étudie à l’Université Dalhousie. Elle doit poursuivre sa préparation en vue des jeux.

J’ai besoin de beaucoup arbitrer cet été. Il faut que j’aie des situations de jeu difficiles et de hauts niveaux pour m’assurer d’être prête. Je devrai aussi continuer à garder la forme physique. En plus, je ferai beaucoup de visionnement de situations de partie sur vidéo pour compléter ma préparation , dit-elle.

Le responsable de l’arbitrage à Soccer NB, Kamel Ben Khalifa, n’est pas étonné de la progression d’Emma.

Elle est une des officiels les plus actives de la province. Elle ne refuse jamais des affectations à des matchs. En plus, elle vient de commencer un programme national de Soccer Canada pour accéder à un niveau supérieur. C’est un pas très important pour Emma qui augmentera les attentes envers elle. Elle a fait son premier match en ligue sénior provinciale chez les hommes et a très bien fait , confirme Ben Khalifa.

Le défi de recrutement

Au Nouveau-Brunswick, le recrutement des arbitres de soccer est un défi, comme dans plusieurs autres sports. Afin de les intéresser davantage, l’organisme provincial de soccer a mis en place différentes stratégies pour améliorer la rétention de ses arbitres.